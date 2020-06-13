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Dünya

Senegal'de sömürgeci Fransa’ya tepki

ABD'de polisin Afro-Amerikalı George Floyd'u öldürmesinin ardından Avrupa ve ABD'de birçok sömürgeci ismin heykelinin yıkılması, 400 yıl Fransız sömürgesinde kalan Senegal halkını da harekete geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 04:18:00 - 2020-06-13 04:19:16
Senegal'de sömürgeci Fransa’ya tepki

Senegal'in kuzeyinde bulunan ve Fransız sömürge yönetiminin başkentliğini yapmış Saint Louis kenti halkı, sömürge valisi Louis Faidherbe'in şehrin merkezindeki heykelinin kaldırılmasını istiyor.

Halk ayrıca, Faidherbe Köprüsü'nün isminin değiştirilerek yerine nisan ayında vefat eden Saint Louis kökenli gazeteci ve komedyen Alioune Badara Diagne'nin adının verilmesini talep ediyor.

Ülkenin önemli tarihçilerinden Cheikh Diakite ulusal basına yaptığı açıklamada, "Faidherbe Louis'in heykeli ve ismi Saint Louis kentinde durdukça Senegal için utanç kaynağı olur." ifadesini kullandı.

Diakite, ülkenin gelecek nesillerine bırakılacak semboller ve referansların iyi seçilmiş olması gerekenler olduğunu ifade etti.

İngiltere'nin batısındaki liman kenti Bristol'da ırkçılık karşıtı göstericiler, pazar günü köle taciri Edward Colston'un (1636-1721) heykelini iple çekerek devirmiş ve denize atmıştı.

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