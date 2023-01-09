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Dünya Senegal’de katliam gibi kaza: 38 ölü
Dünya

Senegal’de katliam gibi kaza: 38 ölü

Afrika ülkesi Senegal’in güneybatısında meydana gelen trafik kazasında 38 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 15:33:00 -
Senegal’de katliam gibi kaza: 38 ölü

Ulusal itfaiye Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Dakar’a 250 kilometre mesafedeki Kaffrine kenti yakınlarında sabaha karşı 2 otobüs çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 38 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Sall, kazada ölenler için 9 Ocak’tan başlayarak 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

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