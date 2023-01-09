Senegal’de katliam gibi kaza: 38 ölü
Afrika ülkesi Senegal’in güneybatısında meydana gelen trafik kazasında 38 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı.
Ulusal itfaiye Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Dakar’a 250 kilometre mesafedeki Kaffrine kenti yakınlarında sabaha karşı 2 otobüs çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 38 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.
Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.
Sall, kazada ölenler için 9 Ocak’tan başlayarak 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.