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Aktüel

Senegal'de askeri araç tanksavar mayına çarptı: 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 01:06:32 -
Senegal'de askeri araç tanksavar mayına çarptı: 8 yaralı

DAKAR (AA) - Senegal'in güneyindeki Casamance bölgesinde, askeri aracın tanksavar mayına çarpması sonucu 8 asker yaralandı.

Casamance'a bağlı Sindian beldesinde askeri bir araç akşam saatlerinde yola döşenmiş tanksavar mayına çarptı.

Mayının infilak etmesi sonucu tahrip olan araçta bulunan 8 asker yaralandı.

Ordu yetkilileri olayın meydana geldiği yerin yakınlarında çobanlık yapan gençleri gözaltına aldı.

Ülkenin en fazla ilgi gören turizm bölgesi Casamance'de yoğun olmamakla birlikte ayrılıkçı militanlar 1980'li yılların başından bu yana isyan hareketini sürdürüyor.

Taraflar arasında birkaç kez yapılan ateşkes anlaşması ve barış çabalarına rağmen anlaşma konusunda yeterince ilerleme sağlanamazken, Senegal yönetimi Casamance'de isyancıların geçmişe nazaran daha iyi silahlandığını ifade ediyor.

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