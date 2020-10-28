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Aktüel Senegal, PCR testi negatif olmayan yolcu kabul etmeyecek
Aktüel

Senegal, PCR testi negatif olmayan yolcu kabul etmeyecek

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:25:57 -
Senegal, PCR testi negatif olmayan yolcu kabul etmeyecek

DAKAR (AA) - Senegal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ülkeye yolculuk yapacaklar için kriterleri güncelledi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Senegal, PCR testi negatif olmayan yolcuları kabul etmeyecek.

PCR testinin, ülkeye varış tarihinden en geç 5 gün önce yaptırılmış olması gerekiyor.

- Son 24 saatte 11 vaka

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan 721 test sonucunda 11 kişide virüse rastlandı ve 128 kişi iyileşti.

Son 24 saatte virüse bağlı ölüm bildirilmedi.

Senegal'de virüse yakalanan 15 bin 582 kişiden 14 bin 565'i hastalığı atlattı.

Virüs nedeniyle 322 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede 695 kişinin tedavisi sürüyor.




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