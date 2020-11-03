  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Senegal Maarif'ten, okullarına ismi verilen ünlü tarihçi Iba Der Thiam için taziye mesajı
Aktüel

Senegal Maarif'ten, okullarına ismi verilen ünlü tarihçi Iba Der Thiam için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 03:59:14 -
Senegal Maarif'ten, okullarına ismi verilen ünlü tarihçi Iba Der Thiam için taziye mesajı

DAKAR (AA) - Senegal'deki Maarif Okulları, ülkenin en önemli tarihçilerinden Prof. Iba Der Thiam'ın hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı yayımladı.

Kurumun Facebook hesabından paylaşılan mesajda, Senegal'deki Maarif Okulları bünyesindeki bir okulun Thiam'ın adını taşıdığı hatırlatılarak, ünlü tarihçinin ölüm haberinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Mesajda, başta Thiam'ın ailesi olmak üzere Senegal halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Türkiye Maarif Vakfı, FETÖ'nün Senegal'de ilk açtığı okula, 20 Ocak 2018'de Thiam'ın adını vermişti.

Thiam, 1 Kasım'da Dakar'da bir hastanede yaşamını yitirmişti.

- "Yükselen Afrika" projesine katkı sağlamıştı

Iba Der Thiam, 26 Şubat 1937'de ülkenin orta kısmında yer alan Kaffrin bölgesinde doğdu.

Senegal'in ikinci Cumhurbaşkanı Abdou Diouf zamanında Milli Eğitim Bakanlığı görevinde bulunan Thiam, aynı zamanda UNESCO Bilimsel Komitesi üyesi olarak da görev yaptı.

Senegal'in sömürgecilik dönemi ve sendikal mücadeleye ilişkin yaptığı birçok çalışmayla Thiam, ülkenin en önemli tarihçilerinden biri haline geldi.

Thiam, Anadolu Ajansının 2017'de hayata geçirdiği "Yükselen Afrika" projesinin Senegal ayağına da katkı sağladı.







Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti
Dünya

Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti

Türkiye'nin S-400 alması sonrası akılalmaz tehditler savuran ABD tutuştu. Bazı senatörler, F-35'ler için yeni tasarı çalışmalarına başladı...
Melih Gökçek, ‘Baya bilgiye ulaştım’ diyerek açıkladı: Depremin arkasında o sistem var
Gündem

Melih Gökçek, ‘Baya bilgiye ulaştım’ diyerek açıkladı: Depremin arkasında o sistem var

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından çarpıcı bir konuya dikkat ..
Bir buçuk yıldır koltuğunda oturan Tunç Soyer'e yeni dank etti!
Siyaset

Bir buçuk yıldır koltuğunda oturan Tunç Soyer'e yeni dank etti!

31 Mart 2019 yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, depremle ilgili ihmalkarlığını kendi açığa çıkardı. 6.6'..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay