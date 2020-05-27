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Aktüel

Senegal Cumhurbaşkanı Sall'in Belediye Başkanı kardeşi Kovid-19'a yakalandı

Şu ana kadar toplam 3 bin 161 Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede, vakalardan 37'si yaşamını yitirdi, 1565'i sağlığına kavuştu

Yeniakit Publisher
2020-05-27 03:59:37 -
Senegal Cumhurbaşkanı Sall'in Belediye Başkanı kardeşi Kovid-19'a yakalandı

DAKAR (AA) - Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall'in kardeşi Belediye Başkanı Aliou Sall yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Başkent Dakar'a 16 kilometre mesafedeki Guediawaye kentinin belediye başkanı olan Sall, Facebook hesabından paylaştığı mesajda, kendisine yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kentteki Dalal Diam Hastanesinde tedavi altına alındığını belirten Sall, sevenlerinden dua etmelerini istedi.

Kardeş Sall'in ismi, BBC'nin geçen yıl ortaya attığı ve Afrika gündemini aylarca meşgul eden 'ülkedeki petrol yataklarının İngiliz enerji şirketi BP'ye verilmesi karşılığında milyarlarca dolar rüşvetin verildiği' haber dosyasında gündeme gelmişti.

Sall, rüşvet aldığı iddialarını reddetmişti.

- Kovid-19 vaka sayısı 3 bini geçti

Diğer yandan Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, ülkede şu ana kadar toplam 3 bin 161 Kovid-19 vakası görüldü.

Virüs bulaşan 37 kişi yaşamını yitirirken 1565'i sağlığına kavuştu. 18'i ağır vaka 1558 aktif vakanın ise tedavisine devam ediliyor.



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