Sendikalı işçilerin eylemi devam ediyor!

YENİ AKİT ANKARA

Öz Gıda İş Sendikası tarafından sürece ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer alıyor; “Geçtiğimiz Temmuz ayının sonunda, Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş.’de Öz Gıda İş Sendikamız yetki için gerekli sayıya ulaşmış ardından Çalışma Bakanlığı’na gerekli başvuruları yapmış ve müspet sonuç almıştır. Bunun ardından işverenlik yetki tespitimize itiraz davası açmış, anayasal hakkını kullanarak sendikaya üye olan 20 işçi arkadaşımızı tazminatsız bir biçimde işten çıkarmıştır. Sendikamız avukatları, işten hukuksuz bir biçimde, uydurma gerekçeler ve çeşitli iftiralarla çıkarılan arkadaşlarımızın davalarını açmış, davası sonuçlanan arkadaşlarımız işe iade davalarını kazanmış, sendikal tazminat almalarına hükmedilmiştir. İşverenin yaptığı hukuksuzluk tescillenmiş olmasına ve hiçbir yeni delil sunulmuş olmamasına rağmen, işçilerin mağduriyetinin devam etmesi için işveren tarafından sonuç istinafa taşınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın işçilere tanıdığı haklar işverenlik ve temsilcileri tarafından hiçe sayılarak, işçiler, fabrikanın kapatılması, sendikanın girmemesi için her yolun deneneceği gibi tehditlere maruz bırakılmıştır. Bu tehditlere ve sendikal birlikteliği kırmak için yapılan tüm girişimlere ve yalanlara rağmen işçiler yılmamış, sendikasına sahip çıkmıştır. Tüm bunların üzerine dün akşam saatlerinde mesai bitiminin ardından 2 arkadaşımız telefonla aranarak işlerine son verildiği bildirilmiştir. Uydurma gerekçelerle, yasa, hukuk tanımadan, ben yaparım olur zihniyeti ile hareket eden ve kendisini padişah zannederek işçilerin Anayasal haklarını kısıtlamaya çalışan işverenin verdiği kararı tanımıyoruz! Tazminatsız olarak ve sendikal nedenle çıkarılan 2 arkadaşımız bardağı taşıran son damladır!”