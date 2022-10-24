Sendikalar cami giderleri için de bir düzenleme yapılmasını istiyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

AK Parti tarafından geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanlığına sunulan Cemevleri başkanlığı kurulması, Alevi dedelerine maaş bağlanması, temel giderlerde kolaylık sağlanması, bakım ve onarım desteği verilmesi, elektrik, su gibi giderlerinin karşılanmasını da içeren yasa teklifi, yıllardır sorunlarına çözüm bekleyen alevi vatandaşlar ve toplum tarafından olumlu karşılandı.

Yasa teklifi ile cemevlerinin aydınlatma gideri, Elektrik Piyasası Kanunu’na eklenen bir madde ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, su giderleri ise belediyelerce karşılanacak. Bu olumlu gelişme yıllardır binlerce camide yaşanan ısıtma, soğutma ve aydınlatma giderleriyle ilgili sıkıntıları, bakım onarım bekleyen, icralık durumda olan camileri akıllara geldi.

Diyanet sendikaları cemevlerine yapılan düzenlemenin benzerinin cami giderleri için de yapılması çağrısında bulundu.

Vatandaş sahip çıkıyor ama sorunu devletimiz çözmeli

Türkiye’de camilerin her geçen sayısının artmasının sevindirici olduğunu söyleyen Diyanet Birlik-Sen Genel Başkanı Kenan Ak, “Ancak dünya genelini etkisi altına alan bir ekonomik sıkıntı baş göstermiş durumda. Bu sıkıntıdan dolayı da insanlar zor durumda. Böyle bir durumda camilerimize yapılan bağışlar da azaldı. Tabi ki vatandaşlarımız camisine sahip çıkıyor elinden gelen desteği veriyor ancak o da bir yere kadar. Bugün cemevlerine yapılan düzenleme sevindiricidir. Böyle bir düzenleme camilerimiz için de şarttır. Devletimiz var olsun büyük bir özenle camiler inşa ediyor. Milleti ibadethanesiz bırakmıyor ancak bu camilerimiz, her geçen gün daha kabarık faturalarla boğuşmak zorunda kalıyor. Faturalarını ödeyemeyen camilerimiz icra ile karşı karşıya kalıyor. Devletimiz bu soruna bir çözüm bulmalıdır. Basit bir değişiklikle bu sorun çözülebilir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin sadece personel giderleri için kullanıldığını, bunun dışında hiçbir gideri karşılamak zorunluluğu bulunmadığını hatırlatan Mil-Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu ise şunları söyledi:

Hiçbir caminin geliri yok

“Şu anda birçok camimiz giderlerinden dolayı icralık durumda ve kapanma ile yüz yüzedir. Bugün ülke genelinde hiçbir camimizin geliri yoktur. Sadece esnaftan, vatandaşlarımızın yardımları ile ayakta durmaktadır. Alevi kardeşlerimiz için yapılan düzenlemeler sevindiricidir. Cemevlerinin giderlerinin bakanlık tarafından karşılanması da güzeldir. Ancak camilerimizin de sorunları göz ardı edilmemelidir. Camilerimizin bakım ve onarımı çözüm bekliyor. Isıtma, soğutma giderleri çözüm bekliyor. Kur’an Kurslarımızın elektrik faturaları, bekçi, aşçı ve hizmetli sorunu çözüm bekliyor. Bu sorunlarında benzer bir şekilde devletimiz tarafından çözülmesini talep ediyoruz.”