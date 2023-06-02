Sende hiç utanma yok mu Emin Çölaşan! Hâlâ akıllanmamış! Bunu nasıl yazarsın?

AK Parti'nin hiçbir dev proje ve vaadine öncesinde inanmayan, hayata geçtiğinde ise dut yemiş bülbüle dönen Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, yine pişman olacağı laflar etti.

"Türkiye yüzyılı" vaadinin palavra olduğunu ileri süren Çölaşan, "Sonra çark etmeyesin" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Son seçimden hemen önce yeni bir kampanya başlattılar:

“Dünyada Türkiye yüzyılı başlıyor!”

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Nasıl olacak, nasıl bitecek, ne olacak da bütün dünyada Türkiye yüzyılı başlayacak, bu palavraya kendileri bile inanmıyor.

Türkiye gibi ülkelerde böylesine acayip ve hiç kimsenin inanmadığı sloganlar üretip millete yutturmak kolaydır da, gerçekleştiğini görmek hiçbir zaman mümkün olmaz. (...)"