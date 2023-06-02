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Medya Sende hiç utanma yok mu Emin Çölaşan! Hâlâ akıllanmamış! Bunu nasıl yazarsın?
Medya

Sende hiç utanma yok mu Emin Çölaşan! Hâlâ akıllanmamış! Bunu nasıl yazarsın?

Yeniakit Publisher
2023-06-02 10:55:00 -
Sende hiç utanma yok mu Emin Çölaşan! Hâlâ akıllanmamış! Bunu nasıl yazarsın?

AK Parti'nin hiçbir dev proje ve vaadine öncesinde inanmayan, hayata geçtiğinde ise dut yemiş bülbüle dönen Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, yine pişman olacağı laflar etti.

AK Parti'nin hiçbir dev proje ve vaadine öncesinde inanmayan, hayata geçtiğinde ise dut yemiş bülbüle dönen Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, yine pişman olacağı laflar etti. 

"Türkiye yüzyılı" vaadinin palavra olduğunu ileri süren Çölaşan, "Sonra çark etmeyesin" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Son seçimden hemen önce yeni bir kampanya başlattılar:

“Dünyada Türkiye yüzyılı başlıyor!”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nasıl olacak, nasıl bitecek, ne olacak da bütün dünyada Türkiye yüzyılı başlayacak, bu palavraya kendileri bile inanmıyor.

Türkiye gibi ülkelerde böylesine acayip ve hiç kimsenin inanmadığı sloganlar üretip millete yutturmak kolaydır da, gerçekleştiğini görmek hiçbir zaman mümkün olmaz. (...)"

 

 

 

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Yorumlar

Myavuz

Lan Emin önceki borcnu bi öde! Liradan 6 sıfır atılırsa eşşek gibi anıracaktın! Önce bu sözünü tut.

Coşar Ünal

Post modern darbe soytarısı ve layt muhtıra şarlatanında hiç bir gercek yazı beklenmemeli. Fetö darbe girişimini savunan bir insan müsvette bozuntusudur.
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