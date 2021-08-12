Sende hiç utanma yok mu Bay Kemal! Önce hedef gösterdi sonra...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Van'da "Kanaat Önderleri Buluşması"nda savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Afgan mültecilerle ilgili açıklamada bulundu.

Mültecileri hedef gösterip halkı isyana teşvik eden Kılıçdaroğlu, utanıp sıkılmadan "sakin olunması" çağrısında bulundu. Her fırsatta mültecilere karşı halkı galeyana getirmeye çalışan Kılıçdaroğlu ikiyüzlü bir tavır sergileyerek "Hepimiz sakin olmalıyız. Bunları demokratik yollarla göndermek zorundayız" dedi.

Bir yandan Suriyelilere ve Afganlara yönelik ırkçı söylemlerde bulunan diğer yandan ise ırkçılığı bitireceğini iddia eden Kılıçdaroğlu, Suriyelileri ülkelerine geri göndereceğini söyledi.

Türkiye'ye gelen Afganları da demokratik yollarla ülkelerine geri yollayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"Afganistan’dan sürü halinde binlerce kişi geliyor. Oradan kaçanlar buraya geliyor. Biz de diyoruz ki pırıl pırıl gençlere gidin Kabil’e savaşın. Onlar buraya yaşamaya biz oraya ölmeye gidiyoruz. Bu yanlış bir politikadır bedeli çok ağırdır. 1 milyondan daha fazla kişi geliyor. Hepimiz sakin olmalıyız. Bunları demokratik yollarla göndermek zorundayız."