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Aktüel

Senato'da Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya yeterli destek yok

Yeniakit Publisher
2020-05-07 23:42:27 -
Senato'da Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya yeterli destek yok

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosunda Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkilerini "Kongrenin onayı olmaksızın" kullanmasını engelleyen karar tasarısına yeterli oy çıkmadı.

Geçen aylarda Senato ve Temsilciler Meclisinde kabul edilen ancak Trump'ın vetosuna takılan söz konusu tasarı, bugün Senato genel kurulunda yapılan ikinci oylamayı geçemedi.

Senatodaki üyelerin üçte ikisinin onayını alması gereken tasarı, 7 Cumhuriyetçi senatörün "evet" oyu vermesine rağmen 49 lehte ve 44 aleyhte oyla yeterli desteği toplayamadı.

Kongrenin Trump'a İran konusundaki en net tepkisi olarak değerlendirilen tasarı ilk olarak 13 Şubat'ta Senato tarafından onaylanmış, 12 Mart'ta Temsilciler Meclisi tarafından da kabul edilmesiyle Trump'ın masasına gitmişti.

Trump ise yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yasa tasarısını veto ettiğini duyurarak, "Bu, Demokratların Cumhuriyetçileri bölerek 3 Kasım'daki seçimleri kazanma stratejilerinin bir parçası olarak sunulmuş çok utanç verici bir tasarı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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