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Siyaset Senaryo 60 yıldır hiç değişmedi
Siyaset

Senaryo 60 yıldır hiç değişmedi

Başkan Erdoğan’ın önderliğinde kararlılıkla geleceğe yürüyen Türkiye’nin önü benzerlerini daha önce gördüğü kirli senaryolarla kesilmek isteniyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 10:02:00 -
Senaryo 60 yıldır hiç değişmedi

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Başkan Erdoğan’ın önderliğinde kararlılıkla geleceğe yürüyen Türkiye’nin önü benzerlerini daha önce gördüğü kirli senaryolarla kesilmek isteniyor. 1960, 1980 ve 28 Şubat darbeleri öncesinde ülkemiz nasıl ki antidemokratik sürece, suni gündemlerle hazırlandıysa aynı kara propaganda bugün de sahneleniyor. Fikir adamları, darbeci zihniyete prim verilmemesi gerektiğini kaydediyor.

Yazan eller aynı eller

Araştırmacı yazar İsmail Nacar, şunları dile getirdi: “1960, 1980 darbelerinin senaryosunu yazan karargah aynı şekilde yeniden devrede. Halka yakın iktidarlar asılsız iddialarla, sokak hareketleriyle, iftiralarla ve faili meçhul cinayetlerle töhmet altında bırakıldı. Ve bu tip kirli senaryoların sonu hep darbeyle sonuçlandı. Bugün aynı irade çok kirli bir şekilde çalışıyor. Kirli senaryoların sahnelenmesine müsaade edilmemeli, devlet ve millet uyanık olmalıdır. Ülkemizin hiç yabancı olmadığı senaryolar. Kurgunun karargahı aynı yer. Bu senaryolarla ülkeyi yıpratmak, toplumu zihinsel olarak esir almak, iktidara olan güveni yıpratmak istiyorlar.”

Bu defa figüran olmayacağız

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır da şunları ifade etti: “Milli iradeden icazet alamayacaklarını iyi bilenler, 1960 yılından beri aynı senaryoyu tekrarlıyor. İktidar yolunun kapalı olduğunu görenler, yalanla, iftirayla ve ülke yönetilemiyor algısıyla darbelere zemin hazırlıyor. Bu senaryo artık tanıdık gelse de tehlikesinden bir şey kaybetmiş değil. Erdoğan önderliğindeki Türkiye’nin yükselişi, kaos ve kargaşa mihrakları tarafından sabote edilmek isteniyor. O yüzden benzerlerini çokça yaşadığımız bir süreci izliyor. Lakin bu defa o senaryonun figüranı olmayacağız.”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Kim olduğum çoğ mu önemli

Birilerinin senaryosu hiç değişmedi ama milletin senaryosu değişti. Darbeye, kalkışmaya, kaosa yüz vermeyen, bırakın yüz vermeyi bir kere bile dönüp bakmayan, bilakis elinin tersiyle ittiren daha olmazsa da Osmanlı Tokadını çaktığı gibi indiren yeni Türkiye'nin yeni nesli bundan sonra senaryosunu kendisi yazıyor ve yazacak. Eski Türkiye'nin özlemi ile yanıp tutuşanlar boş bir hayalin hasretiyle 60 yıldır alışageldikleri ancak milletin sinesinde yeri olmayan zihniyetleriyle avunmaya devam edebilirler. Seferini ALLAH (cc) için yapan, zaferi Hz. ALLAH'tan bekleyen, yaratılanı Yaratan'dan ötürü sevmesini bilen bir neslin tahammül sınırlarını zorlamak o malum içimizdeki ve dışımızdaki birilerinin pek hayrına olmayacaktır. Bu da böyle biline.
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