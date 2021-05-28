Senaryo 60 yıldır hiç değişmedi

Hakkı Bilir İstanbul

Başkan Erdoğan’ın önderliğinde kararlılıkla geleceğe yürüyen Türkiye’nin önü benzerlerini daha önce gördüğü kirli senaryolarla kesilmek isteniyor. 1960, 1980 ve 28 Şubat darbeleri öncesinde ülkemiz nasıl ki antidemokratik sürece, suni gündemlerle hazırlandıysa aynı kara propaganda bugün de sahneleniyor. Fikir adamları, darbeci zihniyete prim verilmemesi gerektiğini kaydediyor.

Yazan eller aynı eller

Araştırmacı yazar İsmail Nacar, şunları dile getirdi: “1960, 1980 darbelerinin senaryosunu yazan karargah aynı şekilde yeniden devrede. Halka yakın iktidarlar asılsız iddialarla, sokak hareketleriyle, iftiralarla ve faili meçhul cinayetlerle töhmet altında bırakıldı. Ve bu tip kirli senaryoların sonu hep darbeyle sonuçlandı. Bugün aynı irade çok kirli bir şekilde çalışıyor. Kirli senaryoların sahnelenmesine müsaade edilmemeli, devlet ve millet uyanık olmalıdır. Ülkemizin hiç yabancı olmadığı senaryolar. Kurgunun karargahı aynı yer. Bu senaryolarla ülkeyi yıpratmak, toplumu zihinsel olarak esir almak, iktidara olan güveni yıpratmak istiyorlar.”

Bu defa figüran olmayacağız

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır da şunları ifade etti: “Milli iradeden icazet alamayacaklarını iyi bilenler, 1960 yılından beri aynı senaryoyu tekrarlıyor. İktidar yolunun kapalı olduğunu görenler, yalanla, iftirayla ve ülke yönetilemiyor algısıyla darbelere zemin hazırlıyor. Bu senaryo artık tanıdık gelse de tehlikesinden bir şey kaybetmiş değil. Erdoğan önderliğindeki Türkiye’nin yükselişi, kaos ve kargaşa mihrakları tarafından sabote edilmek isteniyor. O yüzden benzerlerini çokça yaşadığımız bir süreci izliyor. Lakin bu defa o senaryonun figüranı olmayacağız.”