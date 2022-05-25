Senaryo 2014’ün aynısı! Üfleyen FETÖ seslendiren Kemal

İpin ucunu iyice kaçıran CHP’nin başındaki isim olan Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurtdışına kaçacağını iddia edecek kadar kayışı kopardı.

Kılıçdaroğlu “Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurtdışına devasa paralar aktarıyor. Yurtdışındaki yapının başlarında da Erdoğan’ın aile bireyleri geliyor. O yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkarma istiyorlar paravan yapı üzerinden. Birkaç yüz kişi ile sınırlı. İzin çıkarma peşindeler” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun bu skandal sözlerini hatırlatan Ali Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı’nın 2014 yılında FETÖ’nün yayın organı olan Samonyolu TV’de aynı iddiaları dillendirmesini ancak Erdoğan’ın o yıldan sonra seçimler üst üste eze eze nasıl kazandığını hatırlattı.

İşte o yazı;

Bülent Arınç bize “kavl-i leyyin ile konuşunuz” tavsiyesi yaparken..

“Millet İttifakı”na “zillet” dememizi yasaklarken..

CHP Genel Başkanının, dindar insanlara yaptığı en iğrenç iftiralardan bir tanesini tekrar tekrar dillendirdiğinde, “Bunu da söylememek gerekirdi” demez iken..

Ve sonuçta, Bülent Arınç’dan cesaret almış olmalı ki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında, eski yıllarda da dile getirdiği ama iftira olduğu tescillenen bir FETÖ üflemesini, tekrar dillendirdi..

Bakmayın siz, bu CHP’lilerin, “Bizim hayatımız FETÖ ile mücadelede geçti” palavralarına..

İşte somut örnek..

Bu ülkenin o tarihdeki Başbakanı Tayyip Erdoğan, meydan meydan dolaşıp, FETÖ’nün nasıl alçak bir örgüt olduğunu halka anlatıyor..

“Bunlar haşhaşi” diyor..

Ülkenin başbakanının, bu sözleri meydanlarda yüz binlerce insanın huzurunda canlı olarak dillendirdiği günlerde, Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ’nün Samanyoluhaber’ine çıkıyor..

Şimdi ABD’de kaçak yaşayan FETÖ’cü Abdullah Abdülkadiroğlu’nun karşısına geçiyor..

Önce..

“Suriye’ye girecek. Seçim öncesinde Türkiye’yi savaşa sokacak..” diyor..

Karşısındaki FETÖ’cü bile, ya şaşırıyor..

Ya da önceden sözleşmişler, şaşırmış rolü yapıyor..

“Tahmin mi yoksa duyumlar mı var?” diye soruyor.

Tıpkı bugünlerde, “SADAT askeri eğitim yapıyor. Kamplar var. Siyasi suikastler yaşanabilir” iftirasında kendisine “Elinizde belge bilgi var mı?” diye sorulduğunda, verdiği cevaptaki gibi, “Duyumlar var” diyor..

FETÖ’nün çok güçlü isimleri ile görüşmüş (...)