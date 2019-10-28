Senaristi mi gay, yönetmeni mi? Arka Sokaklar‘da eşcinsel rezaleti bitmiyor!

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesi ile hayatımızın hemen her alanında meşrulaştırılmaya çalışılan Lut Kavmi'nin torunları televizyon ekranlarında da desteklenerek milyonlarca izleyicinin gözü önüne seriliyor.

Uzun yıllardır ekranda yer alan polisiye dizi 'Arka Sokaklar'ın hemen her bölümünde eşcinsel bir sapkının hikayesi anlatılıyor. Yayınlandığı akşamlarda reyting rekortmeni olan dizinin söz konusu sahnelerine ilişkin RTÜK'e yüzlerce şikayet telefonu ulaştığı öğrenildi.

Dizinin son olarak 25 Ekim Cuma akşamı yayınlanan bölümünde de dakikalarca eşcinsel bir sapkının polisiye hikayesi anlatıldı. Geçmişte de onlarca kez eşcinsel ve travesti rollerinin oynandığı diziye tepki yağdı.