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Siyaset Sen PKK'nın sözcüsü müsün, alçak herif?
Siyaset

Sen PKK'nın sözcüsü müsün, alçak herif?

Yeniakit Publisher
2023-12-24 21:47:00 -
Sen PKK'nın sözcüsü müsün, alçak herif?

DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK'lı teröristler için "şehitler ölmez" sloganının atıldığı partisinin gençlik kollarının etkinliğinde konuştu.

Türkiye'nin 12 şehidini son yolculuğuna uğurladığı günde, PKK terör örgütünün sözcülüğünü yapan DEM'li Bakırhan, iktidarı hedef aldı.

Siyasi parti yöneticisi gibi değil de PKK sözcüsü gibi konuşan Bakırhan, şu ifadeleri kullandı:

"Sizi tekrar müzakereye ve demokratik çözüme davet ediyoruz. Bir daha bir genç yaşamını yitirmesin. Var mısınız? Varsanız, Kürtler hazırdır. Varsanız, buyurun İmralı’ya, buyurun Sayın Öcalan’a"

Bakırhan'ın katıldığı etkinlikte TSK tarafından öldürülen teröristler için "şehitler ölmez" sloganları atıldı. Öte yandan teröristbaşı Abdullah Öcalan sloganlarının da atıldığı etkinlikte 42 partili gözaltına alındı.

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