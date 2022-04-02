Sen oruç tutmuyorsun diye her haltı yiyebilirsin öyle mi? Sözde 'prof', tükürdüğünü yaladı

Ramazan ayına girilmesiyle birlikte Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Ancak oruç tutan Müslümanlara karşı laikçi kesimin saldırıları ise her Ramazan'da olduğu gibi bu yılki Ramazan'da da sürdü.

Alçak yorumlardan biri de Hacettepe Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran'dan geldi.

Müslümanlara ahlaksız ima!

Ramazan nedeniyle yaptığı paylaşımda Müslümanlara yönelik ahlaksızca bir imada bulunan Cankurtaran, "Oruç hayırlı olsun. Ben tutmuyorum. Oruç tutacaklara bir hatırlatma: Yalan söylemek, kötülük yapmak, rüşvet almak-vermek, torpil yapmak, şiddet, küfür, gaddarlık, trafik terörü, arkadan iş çevirmek, kandırmak, iftira atmak, hak yemek, gambazlamak, hepsi orucu bozar." ifadelerini kullandı.

Paylaşımını sildi

Cankurtaran'ın bu paylaşımı, oruç tutan Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Vatandaşların tepki gösterirken "Sen oruç tutmuyorsun diye her haltı yiyebilirsin öyle mi?" yorumları yapıldı.

Kendisinin oruç tutmaması nedeniyle yaptığı paylaşımı eleştirilen Cankurtaran, gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.