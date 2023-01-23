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Medya Sen neymişsin be Bay Kemal! Öyle bir gaz verdiler ki...
Medya

Sen neymişsin be Bay Kemal! Öyle bir gaz verdiler ki...

CHP'nin amigosu Ergin Yıldızoğlu, Cumhuriyet gazetesinde kargaları bile güldürecek bir yazıya imza attı.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 11:32:00 -
Sen neymişsin be Bay Kemal! Öyle bir gaz verdiler ki...

CHP'nin amigosu Ergin Yıldızoğlu, Cumhuriyet gazetesinde kargaları bile güldürecek bir yazıya imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu'na akıl almaz övgülerde bulunan Yıldızoğlu, "Demokratik teamüller onun cumhurbaşkanı adayı olmasını gerektiriyor" ifadelerini kullandığı yazısında özetle şunları kaydetti: 

"Kemal Bey’in siyaset tarzına yönelik eleştirilerim hâlâ geçerli. Ancak yandaş yorumcuların, yerli-yabancı sermayenin kurumlarına “iliştirilmiş” liberal entelijensiyanın aksine onun, demokratik teamüller, sosyal-politik ilkeler açısından en uygun cumhurbaşkanı adayı olduğunu düşünüyorum. 

Birincisi, ana muhalefet partisi CHP’dir, altılı masanın da mimarıdır. İstanbul ve Ankara belediyelerinin stratejik önemi hesaba katıldığında, buraların seçimlere giderken AKP’ye teslim edilemeyeceği kolaylıkla görülebilir. Salt bu nedenle demokratik teamüller onun cumhurbaşkanı adayı olmasını gerektiriyor."

 

 

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