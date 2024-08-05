Sen neymişsin be! Olay ifşa... Ne yapacaksın bakalım Berna Laçin

RECEP YEŞİL

Türkiye'de vergi sisteminde iyileştirmeler yapılıyor. Buna göre; çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi vergi alınacak.

Söz konusu vergi planlamasının detaylarını kısa süre önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurmuştu.

Son dönemde koca koca firmaları sosyal medya hesabından paylaşarak 'vergi ödemiyor' diyen gazeteci Emre Erçiş'ten yeni bir açıklama geldi.

Erçiş'in gündemde kalabilmek için her yolu deneyen oyuncu eskisi Berna Laçin'le ilgili paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazeteci Emre Erciş'in X'ten yaptığı paylaşıma göre; ahlaksız sahneleri ile kendisine 'sanatçı' sıfatını uygun bulan Laçin'in kocası Tolga Eşiz’e ait olan yazılım firmasının vergi ödemediği ortaya çıktı.

Emre Erciş'in paylaşımı şu şekilde:

Sn @bernalacin35, sizden rica etsem eşinize söyler misiniz lütfen vergisini doğru düzgün versin. Çünkü siz duyarlı bir Türk vatandaşısınız ve eminim doğru düzgün verilmeyen vergilerden en çok rahatsız olacak olanlardansınız.

2021, 2022 ve 2023 yıllarında sıfır vergi

Emre Erçiş'in paylaşımlarında Tolga Eşiz’e ait GG İçerik Yönetim Sistemleri Yazılım Uygulama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin 2021, 2022 ve 2023 yıllarında hiç vergi vermediği görüldü.

Ne yapacağı merak konusu oldu

Sosyal medyada her şeye burnunu sokarak üzerine vazife olmayan konularda ahkam kesen Berna Laçin'in skandal sonrası ne yapacağı merak konusu oldu.