Sen ne yaptın Mike Tyson! Rezalet ki ne rezalet...
Eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu ABD'li sporcu Mike Tyson, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da esrar satılan bir kafe (Coffeeshop) açtı.
Eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu ABD'li sporcu Mike Tyson, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da esrar satılan bir kafe (Coffeeshop) açtı.
Ünlü boksör, Amsterdam'a 'coffeeshop' açarak büyük bir rüyayı gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi.
BBC'ye göre; Uzun süredir esrar kullandığı bilinen Tyson, sattığı tüm ürünleri kendisinin test edip, onayladığını belirtti.
ABD'nin California eyaletinde bir esrar çiftliği bulunan Mike Tyson, daha önce Kanada'da bir esrar kafesi açmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO