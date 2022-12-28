Sen ne yaptın Esra Elönü! Abovvv! Vay anam vay

Esra Elönü, altılı masa ile ilgili çok konuşulacak bir yazıya imza attı. "İhanet bu toprakların bırakın özünü tözünde yok. Daha oyun hamuru bile değilken size pişme fırsatı veren bir lideri devirme hayaliniz, içinizden bir tanesinin ayakkabısına benziyor" ifadelerini kullanan Elönü, Star'daki yazısında şunları kaydetti:

"Duş Başlıklı kız ormanda koşarken babaannesi Meralle karşılaşır. Meral duş başlıklı kıza "Kemal masayı şifonyere çevirdi" şeklinde fısıldar.

Duş başlıklı kız "Peki senin hayallerin neden bu kadar böyükkk" diye sorar. Meral cevap verir "Seneye de kurmak için." der ve masal çiklet manisine döner.

Hatırlarsanız "Gerzekler samanla anlaşılır" yazımda bunların sünger cüsselerinden ve çekiş gücünden bahsetmiştim. Çöpteki videoları karıştırırken Duş başlıklı kızın videosunu gördüm. KK'yı çim biçme makinesiyle biçiyorlardı adeta. Altılı Masanın ayaklarına terlik versen bunları bırakıp koşarak uzaklaşacak o derece.

Aylar öncesinden altılı masanın altlığı olmadığı masayı eğip büksen malzemeden çalınarak en son bir tabure bile etmeyeceğini yazsak trol oluyoruz yazmasak hakikat affetmez.

Duş başlıklı kız Meral aplasına playback yapıyor. Altılı masa Erdoğan'ı değil Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kurulmuş bir masadır. Bunu en son kendileri anladı. Geçen günkü yazılarımdan bir alıntı buyurun..

Bir sofrada başlayan hareketi yıkmak için masa kurmuşlar. Bugün hemen hepsi o sofrada her türlü makamın ekmeğini yiyip, masada fotoğraf vermek için siyasi bulaşıkçılığa soyundular. Kendi seçmenleri de bunlardan ümidi kesmiş, çaresizlikle çırpınıyor. Şu masada olmayan akıl inanın beş yaş çocukların kahvaltı masasında vardır.

Pazar tezgâhına çıkmış maydanoz demetinin kendisini toplaması için paket lastiğine ne kadar ihtiyacı varsa bu altılı demetin de o kadar ihtiyacı var.

Bir hevesle kurulan müzik gruplarının alın yazısından kopya çektikleri kesin. Hani müzik gruplarında herkes solist rolü yapar lakin bir süre sonra gruptan ilk ayrılan kaset çıkarır burada tam tersi; kasetli bir solist grup kurmuş, zamanında çapsız diye haykırdığı sese düet teklif ediyor.

Kimse kapıya yakın masaya oturmak istemez bunlar bırakın oturmayı, yayılarak masadaki yedinci puşiyi saklamaya çalışıyor. Bir de çok kez aptal yerine koydukları lakin koydukları yerde hiçbir zaman bulamadıkları halkın önünde güya kavga ediyorlar.

Yahu neredeyse masanın ayaklarına mekap giydirmişler masa dağa kaçacak hala tanışıyor muyuz skeci.

Yola çıkış hikayeleri yok çünkü hepsi yürüyen fıkra.

İttifak kurmuşlar adı belli değil çünkü kendilerine gönderilen mesaj henüz okunmadı çift tık olmadı henüz.

Masa servis masası, çatal bıçak kaşık memnun lakin menü yok.

Merak etmeyin biz sizden fazlasını gördük, ister masa etrafında birleşin, ister komodin etrafında halaya durun, masa size evet dese de sandık size hayır diyecek. Neden biliyor musunuz?

İhanet bu toprakların bırakın özünü tözünde yok. Daha oyun hamuru bile değilken size pişme fırsatı veren bir lideri devirme hayaliniz, içinizden bir tanesinin ayakkabısına benziyor.

Seneye deviririm diye kurduğunuz büyük hayallerle (!) yarışır ancak.

Seneye de giyerim diye aldığınız büyük ayakkabılarla yarışır ancak."