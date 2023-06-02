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Medya Sen ne yaptın böyle Ahmet Hakan
Medya

Sen ne yaptın böyle Ahmet Hakan

Yeniakit Publisher
2023-06-02 15:24:00 -
Sen ne yaptın böyle Ahmet Hakan

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Meral Akşener’i çok sert sözlerle eleştirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Meral Akşener’i çok sert sözlerle eleştirdi. 

Hakan, yazısının “Meral Akşener için dokuz hüküm cümlesi” başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

“-BİR: Usta bir oyun kurucu değilmiş.

-İKİ: Siyasette hamle yapmasını pek bilmiyormuş.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

-ÜÇ: Toplumu çok iyi tanıdığı asla iddia edilemezmiş.

-DÖRT: Kendisini sadece CHP’lilere sevdirebilme potansiyeli varmış.

-BEŞ: Muhafazakâr sağa açılmasını hiç beceremiyormuş.

-ALTI: Kılıçdaroğlu’nun kıskaç politikasından kurtulabilecek çapta bir siyasetçi değilmiş.

-YEDİ: “Kahrolsun istibdat” sloganının muhafazakâr çevredeki karşılığından hiç haberi yokmuş.

-SEKİZ: Kolay alınamayacak bir karar aldığında o kararının arkasında duramıyormuş.

-DOKUZ: HDP meselesinin sokakta nasıl yorumlandığına dair gerçekçi bir fikri yokmuş.”

 

 

 

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