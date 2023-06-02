Sen ne yaptın böyle Ahmet Hakan

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Meral Akşener’i çok sert sözlerle eleştirdi.

Hakan, yazısının “Meral Akşener için dokuz hüküm cümlesi” başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

“-BİR: Usta bir oyun kurucu değilmiş.

-İKİ: Siyasette hamle yapmasını pek bilmiyormuş.

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-ÜÇ: Toplumu çok iyi tanıdığı asla iddia edilemezmiş.

-DÖRT: Kendisini sadece CHP’lilere sevdirebilme potansiyeli varmış.

-BEŞ: Muhafazakâr sağa açılmasını hiç beceremiyormuş.

-ALTI: Kılıçdaroğlu’nun kıskaç politikasından kurtulabilecek çapta bir siyasetçi değilmiş.

-YEDİ: “Kahrolsun istibdat” sloganının muhafazakâr çevredeki karşılığından hiç haberi yokmuş.

-SEKİZ: Kolay alınamayacak bir karar aldığında o kararının arkasında duramıyormuş.

-DOKUZ: HDP meselesinin sokakta nasıl yorumlandığına dair gerçekçi bir fikri yokmuş.”