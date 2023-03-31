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Spor

Sen ne yaptın Ali Koç! İlk kez bu geleneğini bozacak...

Yeniakit Publisher
2023-03-31 11:20:00 -
Sen ne yaptın Ali Koç! İlk kez bu geleneğini bozacak...

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, bugüne kadar derbilerde özel prim uygulamasına çok fazla gitmese de Beşiktaş maçı için bu kuralı bozuyor.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, bugüne kadar derbilerde özel prim uygulamasına çok fazla gitmese de Beşiktaş maçı için bu kuralı bozuyor.

Fenerbahçe'de yönetim, Beşiktaş derbisinde alınacak galibiyete büyük önem veriyor.

Başkan Ali Koç, bugüne kadar derbilerde özel prim uygulamasına çok fazla gitmese de Beşiktaş maçı için bu kuralı bozuyor. Akşam'a göre; Başkan Koç, galibiyet halinde kesenin ağzını açacak.

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele 0-0 sona ermişti. Fenerbahçe bu maçı kazanarak hem bu sezon derbilerde yaşadığı şanssızlığı kırmak isteyecek hem de zirve yolunda Galatasaray ile baş başa kalmak isteyecek.
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