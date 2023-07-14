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Medya Sen ne yaptın Ali dayı! Bari yaşından başından utan
Medya

Sen ne yaptın Ali dayı! Bari yaşından başından utan

Yeniakit Publisher
2023-07-14 12:43:00 -
Sen ne yaptın Ali dayı! Bari yaşından başından utan

Her fırsatta, Türkiye’nin yönünü Batı’ya çevirmesi gerektiğini belirten Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen, hükümetin Avrupa Birliği ile ilgili son günlerdeki tavrına burun kıvırarak samimiyetsizliğini gözler önüne serdi.

Her fırsatta, Türkiye’nin yönünü Batı’ya çevirmesi gerektiğini belirten Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen, hükümetin Avrupa Birliği ile ilgili son günlerdeki tavrına burun kıvırarak samimiyetsizliğini gözler önüne serdi. “AKP, ekonomik, sosyal, siyasal açıdan dışarı karşı, kendi çıkarlarını müzakere gücüne sahip değildir” herzelerini yumurtlayan Sirmen, maksatlı yazısında özetle şunları kaydetti:

“Bugün görünür bir gelecekte Türkiye-AB entegrasyonunun olmayacağı herkesin malumudur.

Bugün yine AKP ile AB, kendi hesaplarıyla hayali bir yakınlaşma havası içine girmektedirler.

AKP içinde bulunduğu ekonomik çıkmazdan kurtulmak için AB’nin hatta herkesin desteğine muhtaçtır. AB ise kendisini tehdit eden göçmen sorununa karşı Türkiye’yi üstündeki baskıyı kaldıracak büyük bir göçmen kampı olarak tutmak (bu konuda gerektiği kadar para da vermeye hazırdır) üzere kendi çekim alanından kaçırmamak politikasını uygulamaktadır.
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AKP, ekonomik, sosyal, siyasal açıdan dışarı karşı, kendi çıkarlarını müzakere gücüne de sahip değildir. Ama bölgedeki bekçilik karşılığında ne koparırsa kârdır diye düşünerek durumu idare peşindedir.”

 

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