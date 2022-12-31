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Medya Sen ne utanmaz bir herifsin be! Sözcü gazetesinde rezil ötesi yazı
Medya

Sen ne utanmaz bir herifsin be! Sözcü gazetesinde rezil ötesi yazı

Kamuoyunda 'yalan ve asparagas haberlerin kralı' olarak tanınan Rahmi Turan’ın soyadını gizleyen oğlu Murat Muratoğlu, yine cibiliyetinin gereğini yerine getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 12:30:00 -
Sen ne utanmaz bir herifsin be! Sözcü gazetesinde rezil ötesi yazı

 

Kamuoyunda 'yalan ve asparagas haberlerin kralı' olarak tanınan Rahmi Turan’ın soyadını gizleyen oğlu Murat Muratoğlu, yine cibiliyetinin gereğini yerine getirdi. 

Sözcü'deki yazısında, son doğalgaz rezervi müjdesiyle ilgili skandal ifadeler kullanan Muratoğlu, "Gidip de müjde diye verilen her habere inanıp gaza gelmeyin" herzelerini yumurtladı.

Muratoğlu, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"Göz göre göre yapılan hatayı görmeyecek kadar ahmak değilim. Gidip de müjde diye verilen her habere inanıp gaza gelmeyin.

Yılın ilk ayları seçim sürecinin başlangıcı… İnsanları rahatlatmak için atılacak adımlar. İyi de verilen her şeyin bir bedeli var! Ceplerinden vermiyorlar. Cebimizden veriyorlar.

Seçim sonuna kadar ülke ekonomisinin toparlanmasını sağlayacak hiçbir şey yapılmayacak. Para politikası ve yaptırım kararları ile döviz ve faiz düşük tutulmaya çalışılacak.

Mevcut tüketim yapısına dokunulmayacak. Nitekim sorunlar daha da ağırlaştıracak. Bunu söyleyen kimse bildiği için müneccim olmayacak."

 

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Kendini uyanık sanan aptallar sizin savunduğunuz siyasi mevtalar gökyüzünü vaad ediyor ama sesiniz çıkmıyor ama ak partı en ufak bir gereğini yapınca kıyameti koparıyorsunuz aslında sizin gayenizi biz biliyoruz sizin korkunuz ak partı 2 puan daha almasın da ne olursa olsun ama korkunun ecele faydası yok yine yenileceksiniz.
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