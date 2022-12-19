Sen ne nankör çıktın be Mustafa Karaalioğlu! Yazık, vallahi de billahi de yazık

Makamını kaybedince karakterini de yitiren gazetecilerden olan Mustafa Karaalioğlu, geçmişte övgüler düzdüğü AK Parti ve Tayyip Erdoğan'a yine verdi veriştirdi.

Cumhur İttifakı cephesinde seçime dair kaygıların ileri düzeyde olduğunu iddia eden Karaalioğlu, Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar'daki yazısında, altılı masayı göklere çıkarıp şunları kaydetti:

"İktidarın, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na siyaset yasağı getirecek süreci başlatması muhalefet cephesinde kafa karışıklığına yol açmakla birlikte Cumhur İttifakı cephesinin seçime dair kaygılarının ileri düzeyde olduğunu gösteriyor. Yasaktan anlaşılan o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylık için adı geçen isimlerden en azından birisine (İmamoğlu) karşı şansının olmadığını veya zayıf olduğunu düşünüyor.

(...)

Altılı Masa için zor olduğu söylenen aday belirleme ve seçimi alma planlarının, adayın belli olduğu iktidar kanadında daha da zor olduğu açıktır. İktidarın seçimi kazanması için, siyasi yasak paketinin de dahil olduğu bir dizi gelişmenin olması ve o gelişmelerin hepsinin yolunda gitmesi gerekiyor. Bu hesabın işlemesi de Masa’nın dağılması veya birden fazla aday çıkararak hedefinden sapmasıyla mümkün olabilecek. İktidar için belki tek yol ama kesinlikle kolay bir yol değil… Çünkü, İmamoğlu’nun ceza alması Altılı Masa’nın siyasi meşruiyetini artırdı ve psikolojik üstünlüğü yeniden kazanmasına yol yol açtı. Yasaklanması istenen İmamoğlu en nihayet Altılı Masa’nın bir parçası ve kendi tabiriyle “Masa’nın bir neferi”dir. (...)"