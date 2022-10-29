Sen nasıl bir görgüsüzsün Yasemin Özilhan? Ünlü oyuncunun paylaşımı pes dedirtti
Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, evlendikten sonra ekranlara veda etmişti. Şimdilerde sosyal medyadan yaptığı görgüsüzce paylaşımlarla dikkat çeken Özilhan, tavlasının fiyatıyla dudak uçuklattı.
Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, evlendikten sonra ekranlara veda etmişti. Şimdilerde sosyal medyadan yaptığı görgüsüzce paylaşımlarla dikkat çeken Özilhan, tavlasının fiyatıyla dudak uçuklattı.
Tavla başından fotoğraf atan Özilhan'ın özel tasarım deri kaplamalı tavlasının fiyatı ifşa oldu.
Söz konusu tavlanın fiyatının 43 bin 600 TL olduğu ortaya çıktı.