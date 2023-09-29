Sen Müslüman olma Altaylı, ama bırak da Almanlar Müslüman olsun!

2023 yılının sadece ilk 7 ayında 30 milyondan fazla turist ağırlayan ülkemizde birçok insan da İslam'la tanışarak Müslüman oluyor.

Özellikle tatil döneminde artan turistlerin İslam'la şereflenmeleri, Müslümanların kutsallarıyla hiçbir zaman arası iyi olmayan hatta Kurban ibadetini "hayvanlara eziyet" diye gören Fatih Altaylı'yı hayrete düşürdü.

"Almanın Bartın'da ne işi var?"

En son 25 yaşındaki Alman vatandaşı Lina Boettcher'ın Bartın'da Müslüman olması haberine şaşıran Fatih Altaylı "Alman'ın Bartın'da ne işi var yahu. haberdeki ilginç kısım Alman'ın Bartın'a gelmesi. Bartın'a gelen insan Müslüman da olur, ajan da olabilir." dedi.

Fatih Altaylı İslam'ı aşağıladı

Konuşmasında hem Bartın'la hem de İslam'la ilgili küçümseyici ifadeler kullanan Altaylı "Düşünsene ben de Friburg'a gidip Hristiyan oluyorum. Ne saçma bir şey bu yahu. Neden ki? Bartın'ı görünce mi etkilenmiş? Bartın, tanrı benimle konuştu, Müslüman olayım. Niye olmuş anlamadım vallahi." dedi.

Alman Lina Müslüman olup Havva ismini almıştı

2023 yılının sadece ilk 7 ayında 30 milyondan fazla turist ağırlayan ülkemizde birçok insan da İslam'la tanışarak Müslüman oluyor.

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2 gün önce Almanya vatandaşı 25 yaşındaki Lina Boettcher, tatil için geldiği Bartın'da Müslüman oldu. Havva ismini alan Alman kadın, Müslüman olduktan sonra ise sevinç göz yaşı döktü.

Müslüman olan arkadaşı ile tatil yaptığı Türkiye ve Bartın'da İslamiyet'e ilgi duyan 25 yaşındaki Alman Lina Boettcher, Müslüman olmaya karar verdi. Bartın Müftülüğüne başvuruda bulunan Boettcher, düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman olarak "Havva' ismini aldı. Müftü Yardımcısı Hulusi Güner, Boettcher'i kutlayarak ihtida belgesi ve İslam'ın şartları hakkında bilgiler verdi.

Kelime-i şehadet getirirken duygusal anlar yaşayan ve Hava ismini alan genç kadın, Müslüman olduktan sonra ise sevinç göz yaşı döktü.

İslamiyet ile şereflenmesinde vesile olan arkadaşına sarılarak Müslüman olmanın sevincini yaşayan Havva'nın bir süre daha Türkiye'de kalarak, İslamiyet'i daha iyi öğrenmek istediği belirtildi.