Sen misin Murat Kurum’a destek veren! İBB’den Tansu Çiller'in arazisinin imar iznine iptal

Tansu Çiller'in Kilyos'taki arazisine getirilen imar izni, Murat Kurum'u destekleme kararından sonra CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından iptal edildi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu da gazetecilere yaptığı açıklamada Tansu Çiller'in Sarıyer'deki arsasına verdiği imar izninin İBB'nin açtığı dava sonucu iptal edildiğini açıkladı. İmamoğlu Çiller'den bahsederken isim kullanmayarak, "Geçenlerde desteğini açıklamıştı" dedi.

Sarıyer Kilyos Mahallesi'nde bulunan Çiller ailesine ait 1 pafta, 0 ada, 305,306 ve 309 parseller için mevcut planlar İBB tarafından ilk olarak 2020 yılında dava edildi. İstanbul 5. İdare Mahkemesi 2 Kasım 2021 tarihinde, planların iptaline karar verdi. İstinaf da kararı haklı buldu. Karar Danıştay 6. Dairesinin 29.12.2022 tarihli kararıyla onaylanarak kesinleşti. Bakanlık aynı arazi için plan değişikliğine gitti. “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” statüsündeki araziler, “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” statüsüne alındı. İBB, bölgenin turizm alanı olduğu, otel işletmeciliği yapılabileceği, yapılaşma için müsait olduğu anlamına gelen yeni plan değişikliğini de dava etti.