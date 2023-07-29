Sen misin metres peşinde koşan! Hovardalara ibret olacak haber

Evli 4 çocuk babası M. B., hovardalık yapmak isterken tuzağa düştü. Tanıştığı kadın tarafından müstehcen görüntülerle tehdit edilen M.B.'nin hayatı altüst oldu.

M.B. Instagram’da Y. K. adlı bir kadınla tanıştı. Kadınla evli ve 4 çocuk babası M.B. arasında, Instagram'da başlayan yazışmalar WhatssApp'ta devam etti.

Savcılığa giden süreçte neler yaşandı?

İstanbul’da yaşayan evli 4 çocuk babası 50 yaşındaki M.B., 12 Mayıs 2023'te Instagram’da, adı Y. K. olduğu kaydedilen bir kadınla tanıştı. İddiaya göre, anılan gün saat 00.53 gibi Y.K., M.B.’ye bir mesaj gönderdi. Tanışma istekli mesajı M.B. karşılıksız bırakmadı.

İkili, uygulama üzerinde bir süre mesajlaştı. Bir süre sonra da, yine M.B.’nin iddiasına göre, Y.K., bu kişi ile GSM numarasını paylaştı. İkili, bu kez WhatsApp üzerinden yazışmayı sürdürdü. Bu süreçte, Y.K. bu kişiye müstehcen bazı fotoğraf ve videolarını gönderdi. Y.K., M.B.’den de benzer bir talepte bulundu. İkili arasındaki son yazışma ise 2 Temmuz günü saat 00.50'de gerçekleşti.

Telefonuna gelen aramayla kabus başladı!

Bu tarihten 4 gün sonra, M.B. dikkat çeken bir telefon görüşmesinin muhatabı oldu. Arayan kişi kendisini ‘Avukat Ercan Soylu’ olarak tanıttı. Suç duyurusuna göre avukat olduğunu söyleyen bu kişi M.B.’ye “Hakkınızda bir şikâyet var, elime ulaştı, dosyayı savcılığa sevk edeceğim” dedi. M.B. ise, şikâyetin içeriğinin ne olduğunu öğrenmeye çalıştı.

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Şantaj iddiası!

Bu kişi, M.B.’ye, Y.K. ile yaptığı yazışmalar ve paylaşılan görüntülerden söz etti. Avukat olduğunu söyleyen kişi ile M.B. arasındaki görüşme bir süre sonra tartışmaya dönüştü. İddiaya göre bu kişi, M.B.’ye yönelik ağır hakaretlerde bulundu.

Avukat olduğunu iddia eden kişi bir süre sonra, “Tüm aile bireyleriniz ile iletişime geçiyorum” diyen kişi M.B.'nin müstehcen yazışmalarını aile bireylerine göndereceğini söyledi. Bir süre sonra da, M.B. ile Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nda düzenlenmiş izlenimi verilen bir evrak paylaştı.

‘Ödemeyi yap takipsizlik kararını al’

Sahte olduğu anlaşılan evrakta özetle M.B.’nin, çocuk yaştaki Y.K. ile cinsel içerikli yazışmalar yaptığı 15 yıla kadar hapisle yargılanabileceği ifadesi yer aldı. Sahte savcılık evrağında M.B.’nin 20 bin 406 lira ödemesi halinde hakkında takipsizlik kararı verileceği belirtiliyordu.

Konuşma kayıtlarını aile bireylerine gönderdi!

M.B. kendisinden talep edilen parayı ödemedi. Kendisini avukat olarak tanıtan kişi ise, bu kez M.B. ile Y.K. arasındaki müstehcen tüm yazışma ve görüntüleri, bu kişinin eşi çocukları ve kardeşlerine mesaj olarak attı.

Hayatı hovardalık peşinde altüst olan M.B., savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: halktv.com.tr