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Gündem Sen misin İsrail ile ilişki kuran Bakanı böyle boyadılar! İsrail’e protestolar sürüyor
Gündem

Sen misin İsrail ile ilişki kuran Bakanı böyle boyadılar! İsrail’e protestolar sürüyor

Yeniakit Publisher
2023-12-10 08:05:00 -

İzlanda'da bir kadın, İsrail'in Gazze'deki katliamına karşın İsrail ile diplomatik ilişkilerini sürdürmesini protesto etmek için İzlanda Dışişleri Bakanı'na kırmızı toz boya fırlattı.

İzlanda Dışişleri Bakanı'nın Gazze krizi sürerken İsrail ile diplomatik ilişkilerini sürdürmesini protesto eden bir kadın, bakanın üzerine kırmızı toz yağdırdı.

 

Bakan’ın konuşma yaptığı sırada sahneye atlayan protestocular, toz boyayı attıktan sonra sahnede pankart açtı ve Filistin’e destek mesajı verdi.

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Yorumlar

Üsküdarlı

Eminim bunun Filistinlilere çok faydası olmuştur. Yaratıcılığı olmayan, çözüm getiremeyen yaratıkların davranışıdır bunlar. Şu ana kadar dünyada herhangi bir liderin milim faydası olmadı. Hepsi boş laf fabrikası.

Yolcu

Helal olsun rabbim ummeti muhammedi bu korkakliktan kurtarsin birlik versin yahudilerin belasını versin amin
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