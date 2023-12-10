Sen misin İsrail ile ilişki kuran Bakanı böyle boyadılar! İsrail’e protestolar sürüyor
İzlanda'da bir kadın, İsrail'in Gazze'deki katliamına karşın İsrail ile diplomatik ilişkilerini sürdürmesini protesto etmek için İzlanda Dışişleri Bakanı'na kırmızı toz boya fırlattı.
İzlanda Dışişleri Bakanı'nın Gazze krizi sürerken İsrail ile diplomatik ilişkilerini sürdürmesini protesto eden bir kadın, bakanın üzerine kırmızı toz yağdırdı.
Bakan’ın konuşma yaptığı sırada sahneye atlayan protestocular, toz boyayı attıktan sonra sahnede pankart açtı ve Filistin’e destek mesajı verdi.