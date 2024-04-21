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Gündem Sen misin bizi beğenmeyen! Türkiye’den kaçan Alman devine Çin’de ağır tokat
Gündem

Sen misin bizi beğenmeyen! Türkiye’den kaçan Alman devine Çin’de ağır tokat

Yeniakit Publisher
2024-04-21 14:20:00 -
Sen misin bizi beğenmeyen! Türkiye’den kaçan Alman devine Çin’de ağır tokat

Çin’de elektrikli otomobil satışları benzinli otomobil satışlarını geçince, Alman otomotiv markası Volkswagen büyük zarara uğradı ve satışlar sert düştü.

2020 yılında Türkiye'de kurulması planlanan fabrika projesinden vazgeçen Alman otomobil markası Volkswagen, buna neden olarak ise koronavirüs yüzünden yaşanan talep düşüklüğünü ve siyasi nedenleri göstermişti.

Son yıllarda Çin'deki yatırımlarını ciddi şekilde artıran Volkswagen için işler pek de iyi gitmiyor.

15 yıllık liderliği kaptırdı

Son zamanlarda oldukça dikkat çeken otomobil üreticisi BYD, Volkswagen'in 15 yıl süren Çin pazarındaki liderliğine son verdi ve geçtiğimiz yıl Çin'in en çok satış yapan otomobil markası oldu.

Böylece, 2008'den beri ilk kez bir otomobil üreticisi Volkswagen'i geçme başarısı gösterdi.
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Volkswagen geçen yıl Çin'de yaklaşık 3,2 milyon araç sattı; yıllık yüzde 0,2'lik bir düşüş ve yüzde 10,27'lik bir pazar payı elde etti.

Satışlar yeni yılda da düşmeye devam ediyor

2024 yılına girdiğimizde Çin'deki elektrikli otomobil satışları adeta patlama yaptı. Çinliler, elektrikli araç satışlarında genellikle yerli markalara yönelince, Volkswagen'e olan ilgi azaldı.

Paylaşılan istatistiklere göre Volkswagen, Çin pazarında 2019 yılında 4,2 milyon otomobil sattı. 2023'te ise bu sayı 3.2 milyona kadar düştü.

Volkswagen'in Çin'deki iştiraklerinden elde ettiği yıllık kârlar 4-5 milyar euro seviyesinden 1.5-2 milyar euro seviyelerine kadar geriledi.

 

Elektrikli araç satışları da azaldı

Elektrikli araç satışlarında da Volkswagen'in pazar payı çok düşük kaldı. Çin'deki pazarda BYD yüzde 25,6 paya ulaşırken, ikinci sıradaki Tesla yüzde 11,7 pazar payına sahip.

 

Volkswagen'in Çin'deki elektrikli araç payı ise sadece yüzde 3 seviyesinde.

Çin'deki yatırımlar artıyor

Satışları yükseltmenin yeni yollarını arayan Alman marka, bir yandan ülkeye olan yatırımlarına devam ediyor.

Volkswagen (VW) Grubu, ortak akıllı elektrikli otomobil geliştirilmesi için geçtiğimiz haftalarda Xpeng ile anlaştı.

Anlaşma ile firmaların platform ve yazılım iş birliğine yönelik stratejik bir ortaklık kurduğu belirtilen açıklamada, ilk olarak bir SUV ile piyasaya sürülecek olan iki orta boy Volkswagen marka aracın ortak geliştirilmesine odaklanıldığı kaydedildi.

Çin, dünyanın en büyük ve hızlı büyüyen elektrikli otomobil piyasasına sahip durumda bulunurken, Alman otomobil firması Volkswagen bu pazarda daha etkin olmak istiyor.

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