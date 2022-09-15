Sen kim oluyorsun 'lağımcı'! Osmanlı'ya dil uzattı

YENİ AKİT ANKARA

Atatürk’e hakaret edildiği zaman hop oturup hop kalkan güruh 600 yıl hükmettiği topraklara barış, kardeşlik ve huzuru getiren Osmanlı Devleti’ne hakaret edilince farklı bir tavır takınıyor. Son olarak lağım çukuru “İnci Sözlük”ün sahibi Serkan İnci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Osmanlı Devleti’ne dil uzattı.

İnci yaptığı paylaşımda, “Osmanlı’ya laf atmanın kötü bir şey olduğu algısı nereden çıktı anlamadım. Dünyanın hiçbir yerinde böyle saçmalık bulamazsınız. Abi çağı geçmiş bir rejim, neden sövmek, saydırmak insanları darlıyor anlayamıyorum. Sürekli yeni putlar yaratıyorsunuz. Kafalar gittikçe kopuyor. Ben Osmanlı’yı seven bir insanım. Merakla olur, hayranlık duyarım ama milletin Osmanlı’yı eleştirmesi, saydırması resmen birilerini sanki Allah’a küfür edilmiş gibi darlıyor. Kafada neler kurmuşsa artık. Rejim olm bu, ülke. Geçer gider. Yenisini kurduk, devam ediyoruz işte… Millet İngiltere’nin yeni kralının taç töreninde Monarji istemiyoruz, Kralımız değilsin diye pankart açıyor Krallarına, çocuk istismarcısını koruyor, yolsuzun teki falan saydırıyor Biz 100 yıl önceli imparatorluğa kutsal sayma peşindeyiz” ifadelerini kullandı.