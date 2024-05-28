  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Fidan'dan Fransa ve Belçika'ya gözdağı

DEM’den tam da bu beklenir! Aileye karşılar LGBT’ye aşıklar!

Fonlu Emin kontrolü kaybetti! Köpekler üzerinden canilik edebiyatı yaptı

Emeklilere vaadiniz ne oldu? İstismarı bırakın sözünüzü tutun

'Dur' diyecek yok mu? İsrail tankları Refah'ın merkezinde!

Bu İran ölse Türkiye'den İHA almaz ama... 15 tane helikopter istediler

Bunu duyanlar deterjanları çöpe atıyor, yerine bunu kullanıyor! Canan Karatay büyük sırrı açıkladı

FETÖ’cü Akın İpek’in yalısı satışta! Arınç’ın savunduğu “Melek Anne” 750 milyon liralık köşkte oturmuş

İçki masası kuran da, bebek katilini öven de vatandaştan bağış istiyor! CHP’ye kurban lazım

Araç alacaklar dikkat: 300 bin TL'lik indirim!
Gündem ‘Sen kalk ben arkandayım’ Meral'i masadan kaldıran isim belli oldu
Gündem

‘Sen kalk ben arkandayım’ Meral'i masadan kaldıran isim belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-28 14:26:00 -

Solcu Enver Aysever, seçimlerdeki hezimetin ardından torun bakma kararı alan eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i 6'lı masadan kaldıran ismi açıkladı.

 RECEP YEŞİL 

Solcu Enver Aysever, eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.,

Aysever, seçimlerdeki hezimetin ardından torun bakma kararı alan Akşener'i 6'lı masadan kaldıran ismin İmamoğlu olduğunu açıkladı.

"Ekrem orada Meral Hanım'ı kazıklamış"

Enver Aysever konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Masadan Meral Hanım'ı kaldıran İmamoğlu'ymuş. Sen masadan kalk ablacım ben arkandayım demiş.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meral Hanım masadan kalktığı zaman beklenen o gece Ekrem'in adaylığını açıklaması. Ama Ekrem adaylığını açıklamıyor. Ekrem orada Meral Hanım'ı kazıklamış."

Meral Akşener veda etti! Başbakan olamadı torun bakacak
Meral Akşener veda etti! Başbakan olamadı torun bakacak

Gündem

Meral Akşener veda etti! Başbakan olamadı torun bakacak

Meral Akşener'in tükeniş hikayesi! İşin sonu "seyircisiz kongre"
Meral Akşener'in tükeniş hikayesi! İşin sonu “seyircisiz kongre”

Siyaset

Meral Akşener'in tükeniş hikayesi! İşin sonu “seyircisiz kongre”

Ahmet Hakan’dan Meral Akşener’e dizi tavsiyeleri! Çok ama çok şaşıracaksınız
Ahmet Hakan’dan Meral Akşener’e dizi tavsiyeleri! Çok ama çok şaşıracaksınız

Medya

Ahmet Hakan’dan Meral Akşener’e dizi tavsiyeleri! Çok ama çok şaşıracaksınız

Astrolog Meral suç makinesi çıktı
Astrolog Meral suç makinesi çıktı

Gündem

Astrolog Meral suç makinesi çıktı

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23