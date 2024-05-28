‘Sen kalk ben arkandayım’ Meral'i masadan kaldıran isim belli oldu
Solcu Enver Aysever, seçimlerdeki hezimetin ardından torun bakma kararı alan eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i 6'lı masadan kaldıran ismi açıkladı.
RECEP YEŞİL
Solcu Enver Aysever, eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.,
Aysever, seçimlerdeki hezimetin ardından torun bakma kararı alan Akşener'i 6'lı masadan kaldıran ismin İmamoğlu olduğunu açıkladı.
"Ekrem orada Meral Hanım'ı kazıklamış"
Enver Aysever konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Masadan Meral Hanım'ı kaldıran İmamoğlu'ymuş. Sen masadan kalk ablacım ben arkandayım demiş.
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Meral Hanım masadan kalktığı zaman beklenen o gece Ekrem'in adaylığını açıklaması. Ama Ekrem adaylığını açıklamıyor. Ekrem orada Meral Hanım'ı kazıklamış."