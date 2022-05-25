Sen kaçmasını iyi bilirsin Kılıçdaroğlu FETÖ ağzıyla Erdoğan’a yine ‘kaçacak’ dedi

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Zina kaseti kumpasıyla CHP Genel Başkanlığını ele geçiren Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine ‘yurtdışı’ planları yaptıklarına dair korkunç bir iftirada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a FETÖ söylemleriyle saldıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın yurtdışına kaçacağını söyleye söyleye bir bir firar eden FETÖ’cü teröristlerin söylemini yine ağzına aldı. “Erdoğan kaçacak” söylemini diline dolayan Kılıçdaroğlu, dün aynı alçak sözleri bir kez daha tekrarladı. Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, “Toplu bir kaçış planı yürürlükte. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor” dedi. Başkan Erdoğan’ın aile fertlerine de iftira atan Kılıçdaroğlu, “Yurtdışındaki yapının başlarında da Erdoğan’ın aile bireyleri geliyor. O yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkarma istiyorlar paravan yapı üzerinden” hezeyanını kustu. Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde yayınladığı video ile Erdoğan ailesinin ABD’de bir vakıf kurarak Türkiye’deki TÜRGEV ve Ensar Vakfı aracılığıyla bu vakfa 1 milyar lira aktardığını, bu transferlerin belgelerinin elinde olduğunu iddia etti. Bilindiği üzere TÜRGEV ile Ensar Vakfı’nın, FETÖ’nün Amerika ve İngiltere’deki yurtlarında okumak istemeyen öğrenciler için 2014’te kurduğu TURKEN vakfı ile ilgili iddialar 2019 yılında da gündeme gelmiş, iddiaların kaynağının ABD’de FETÖ’nün programlarında boy gösteren CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan olduğu ortaya çıkmıştı.

“ABD’ye kaçacak çünkü orası hukuk devleti”

Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan ve ailesinin neden başka bir ülkeye değil de ABD’ye kaçacağına ilişkin “Neden Amerika? Ülkeyi Kataristan’a dönüştürenler, Katar’a gider diye beklersiniz ya, biliyorlar ki o ülkede hukuk yok. İlk uçakla geriye gönderirler bunları. Amerika kanunlarının arkasına ise gizlenebilirler. Orası hukuk devleti” şeklindeki ifadeleri ise sosyal medyada alay konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları “Suçlu insan hukuk devletine mi kaçar, madem hukuk devleti değil Katar’a kaçsın” derken, bir kullanıcının “Suç ortağı yapmaya kalkarken bile Biden’ı küstürme korkusundan yağcılığa devam ediyor” ifadelerini kullandı.

FETÖ kanalında da aynı sözleri söylemişti

Aynı Kılıçdaroğlu, 19 Mart 2014’te FETÖ’ye ait kapatılan Samanyolu TV’deki programda, “Emin olun yurt dışına kaçmaktan başka bunun bir çaresi yoktur. Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz. Yargılanacak bu, bunun kurtuluşu yok” ifadelerini kullanmıştı.

Kaçacak yalanı FETÖ’cülerin söylemi

Fetullahçı operasyon çocuklarının 17-25 Aralık emniyet-yargı darbesi sürecinde dillendirdiği “Erdoğan’ın helikopteri hazırda bekliyor”, “Malezya’ya kaçacak”, “Yunanistan’dan sığınma istedi” gibi yalanları hep CHP sahiplendi. Özellikle FETÖ’nün operasyonel troll’ü Fuat Avni üzerinden kurgulanarak servis edilen ve örgütün medya kanallarında tekrarlanarak gündemde tutulan söz konusu yalanı hep CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu dillendirmişti.

15 temmuz gecesi de aynı yalan

15 Temmuz darbesine kalkışan eli kanlı FETÖ’cüler ise telsizlerden “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’ya kaçtığı”na dair kara propaganda yapmışlardı. Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden hainler, gecenin ilerleyen saatlerinde halkın ve polisin baskısına karşı dayanamayıp dağıldıkları anlarda telsizlerden, “Ankara garnizonunda bulunan tüm jandarma birlikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda Almanya’ya kaçmış durumda. Bu bilgiyi bütün jandarma birliklerine yayalım lütfen” anonsu geçerek darbecilere moral vermeye çalıştığı kayıtlara geçmişti. O saatlerde CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise Bakırköy’de belediye başkanının evinde kahvesini yudumlayıp gelişmeleri televizyondan seyretmekle yetinmişti.

Çelik: Çevre kirliliği

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis Grup Toplantısında yaptığı Erdoğan’ın ‘kaçış planı’ iftiralarına AK Parti’den sert cevap geldi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar bir sürü temelsiz iddia ortaya atıp belge bilgi açıklayacağım dedi. Ancak açıklamaları hiçbir siyasi netice doğurmadı. Tüm bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka bir şey üretmemiştir. Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili ‘kaçacak’ ifadesini kullanmış. Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür.” dedi.

Alpay Özalan: Kaçmak sizin işiniz

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına tepki gösterip, “kaçmak, sizin işiniz” dedi.