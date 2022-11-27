Sen hiç Türk filmi de mi izlemedin Figen hanım? Davutoğlu'nun gazetesinde Gülen-Göktaş savunması

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Gelecek Partisi'nin gazetesi Karar'da köşe yazan hukukçu Figen Çalıkuşu'nun 18 Kasım tarihli yazısına değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Mesleğimiz gereği, hemen hemen bütün gazetelerin yazarlarını ve birinci sayfalarını, hatta bazılarının tüm sayfalarını günübirlik okumak zorundayız.

Gerçeği söylemek gerekirse, bazen atladıklarımız da oluyor.

Özellikle hukukçu kimliğe sahip yazarların derin analizlerini atladığımda, diğerlerine kıyasla kendimi daha fazla suçlu hissediyorum.

Kaçırdığım yazılardan birisi de Karar gazetesinin hukukçu yazarı Figen Çalıkuşu’nun 18 Kasım’da yazdıkları. Zaman zaman da Halk TV’ye çıkan bu büyük hukukçumuzun yazısını, dün bir internet sitesindeki haberde yapılan atıftan haberdar oldum.

Konu şu:

Beraat eden bir kişi hakkında sonradan dava açılıp yargılama yapılır mı yapılmaz mı?

Figen hanım hukuk fakültesini nasıl bitirmiş bilmiyorum ama, birkaç tane Türk filmi izlemiş olsaydı, ceza yargılamasında gerçeğin ortaya çıkarılması için, süre (İstisnası zamanaşımı vs) diye bir şeyin olmadığını, yine maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için evvelden verilen kararların (usul kurallarındaki prosedür uygulanmak şartıyla) bir önemi olmadığını bilirdi.

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