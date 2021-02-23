Sen her isteyene sorgusuz sualsiz cv mi gönderiyorsun? Özgür Demirtaş'tan kuyruğu dik tutma çabası

AK Parti karşıtı CHP yandaşı ekonomist Özgür Demirtaş, Berat Albayrak Çalık Holding'in başında iken CV'sini gönderip torpil istediğinin ortaya çıkmasının ardından tutuştu. 'Torpil talebi'nin ardından CHP'nin kendisine tavır alacağını düşünen Demirtaş, kuyruğunu dik tutma çabasına girerek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

'Arkadaşım göndermiş'

Albayrak'a CV gönderdiği medyaya düşen Özgür Demirtaş, Twitter hesabından uzunca bir açıklama yayınladı. Açıklamasında kendi kendine methiyeler dizen, kendi kendini öve öve bitiremeyen Demirtaş, ortaya çıkan olaydan sıyrılmak için kendisinin Albayrak'a CV göndermediğini, sadece bir arkadaşına CV gönderdiğini onun ise bazı kurumlara bu CV'yi gönderdiğini öne sürdü.

Her isteyene CV'mi gönderiyorsun?

Demirtaş'ın bu komik açıklamasının ardından akıllara " Sen her senden cv isteyen arkadaşına sorgusuz sualsiz cv mi gönderiyorsun? Senin CV'ni neden seni tanımayanlar değil de senin arkadaşın istiyor?" soruları geldi.



İşte Özgür Demirtaş'ın o paylaşımları;



