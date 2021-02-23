  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Normalleşme öncesi 15 gün tam kapanma mı geliyor? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu

Halk TV’den kovulan gazeteci gerçeği itiraf etti! İBB istedi, biz değiştirdik

Türkiye'nin üs kuracağı iddia edilen ülkede büyük patlama!

Avrupa ülkesi duyurdu! Müthiş gelişme: Uzak Doğu'yu bırakıp Türkiye'ye geliyorlar

Elon Musk'ın attığı o tweet 15 milyar dolarına mal oldu! Dünyanın en zengini unvanını kaybetti

27 ülkeyi geçtik! 41 kere maşallah

Hâlâ kuyruğu dik tutmaya çalışıyorsunuz ama yemezler! Samimiysen Akit muhabirinin karşısına çık Çetin Doğan

Ruslar son dakika kodu ile geçti! İsrail savaş gemisine saldırı

Devlet Bahçeli: Bedelini ağır şekilde ödemeliler

PKK bu sefer bakın kimden yardım istemiş! Hem de SİHA'lar için...
Gündem Sen her isteyene sorgusuz sualsiz cv mi gönderiyorsun? Özgür Demirtaş'tan kuyruğu dik tutma çabası
Gündem

Sen her isteyene sorgusuz sualsiz cv mi gönderiyorsun? Özgür Demirtaş'tan kuyruğu dik tutma çabası

Bakanlık veya güzel bir iş için torpil amacıyla Berat Albayrak'a CV gönderdiği ortaya çıkan CHP yandaşı ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından komik bir açıklama yaparak kuyruğunu dik tutmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 16:15:00 - 2021-02-23 16:23:02
Sen her isteyene sorgusuz sualsiz cv mi gönderiyorsun? Özgür Demirtaş'tan kuyruğu dik tutma çabası

AK Parti karşıtı CHP yandaşı ekonomist Özgür Demirtaş, Berat Albayrak Çalık Holding'in başında iken CV'sini gönderip torpil istediğinin ortaya çıkmasının ardından tutuştu. 'Torpil talebi'nin ardından CHP'nin kendisine tavır alacağını düşünen Demirtaş, kuyruğunu dik tutma çabasına girerek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

'Arkadaşım göndermiş'

Albayrak'a CV gönderdiği medyaya düşen Özgür Demirtaş, Twitter hesabından uzunca bir açıklama yayınladı. Açıklamasında kendi kendine methiyeler dizen, kendi kendini öve öve bitiremeyen Demirtaş, ortaya çıkan olaydan sıyrılmak için kendisinin Albayrak'a CV göndermediğini, sadece bir arkadaşına CV gönderdiğini onun ise bazı kurumlara bu CV'yi gönderdiğini öne sürdü.

Her isteyene CV'mi gönderiyorsun?

Demirtaş'ın bu komik açıklamasının ardından akıllara " Sen her senden cv isteyen arkadaşına sorgusuz sualsiz cv mi gönderiyorsun? Senin CV'ni neden seni tanımayanlar değil de senin arkadaşın istiyor?" soruları geldi.

İşte Özgür Demirtaş'ın o paylaşımları;


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Japon firmaları Uygurlar için gemileri yakmaya hazırlanıyor
Dünya

Japon firmaları Uygurlar için gemileri yakmaya hazırlanıyor

Japonya merkezli 12 firma, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Müslüman Uygur azınlığın zorla çalıştırılmasından faydalanan Çinli firmala..
Rusya ve İran çatıştı! Yaralı askerler var
Dünya

Rusya ve İran çatıştı! Yaralı askerler var

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde Rusya ile İran güçleri arasında çatışma çıktı. Meydana gelen olayda yaralıların olduğu bildiriliyor...
Rusya’dan ortalığı karıştıracak tehdit! 'Uçakları vururuz'
Dünya

Rusya’dan ortalığı karıştıracak tehdit! 'Uçakları vururuz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Alexander Lavrentyev, İsrail'in Suriye'de savaş uçaklarıyla birlikte saldırganlaştığı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay