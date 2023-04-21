Sen hani Allah'tan korkar yalan söyleyemezdin müezzin efendi!
Gezi kalkışmasında vandallar tarafından içine bira kutusuyla girilen Valide Sultan Camisi'nin o gün müezzini olan, bugün de CHP İstanbul 2. bölge milletvekili adayı seçilen Fuat Yıldırım'ın, "Ben yalan söyleyemem." demesine karşın yalanı çok rahat söylediği ortaya çıktı.
Gezi kalkışmasında Valide Sultan Camisi'nde müezzin olan, CHP'nin 2023 milletvekili adayı Fuat Yıldırım'ın, "Ben yalan söyleyemem, Allah'tan korkarım." iddiasının aksine çok kolay yalan söylediği ortaya çıktı.
Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan CHP'li müezzin Fuat Yıldırım, olayların yaşandığı günün ertesinde Radikal gazetesinin, cami içinde 10 bira kutusu bulunduğunu yazdığını iddia etti.
Yalan söyleyemeyen müezzinin kurduğu şu cümlelerin tamamına yakını yalan çıktı:
"Pencerenin önünde olan bira kutusu yerdeydi. Cami içinde, yerde. Halının üzerinde.
Çıkarttım onları. Kapıları kilitledim.
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Ertesi gün oldu. Radikal gazetesini açıyorum. Manşet. Bira kutusu mihraba atılmış, zumlanmış. Minbere atılmış, zumlanmış. Caminin göbeğine atılmış, zumlanmış. Sanki o bira kutusu, 10 tane bira kutusu.
- Gezmiş bira kutusu.
Gezmiş."
Sen 'Allah'tan korkardın' CHP'li müezzin efendi! 10 değişik yerde bira kutusu nerede?
İşte Radikal'in o gün yaptığı haber: