Sen hâlâ utanmadan dans et Tunç Soyer! İzmir'de şimdi de bu oldu

CHP'li Tunç Soyer'in yönettiği İzmir'de hava kirliliğinin riskli seviyede olduğuna işaret eden Mehmet Barlas, "Eğer iktidar olurlarsa, siz bir de bunların dışarıdan aldıkları talimatlarla Türkiye'yi ne hale getireceklerini hayal edin" dedi.

Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"İzmir'de hava kirliliği riskli seviyede. Partikül madde 10 ve 2.5 değerleri Dünya Sağlık Örgütü standartlarının üzerinde. 3 ilçede değerler, ulusal sınırların 2 katına yakın. Bunun sebebinin doğalgaz değil odun ve kömür kullanımı olduğu söyleniyor.

Yani İzmir'in dağlarında artık çiçekler açmıyor, dumanlar tütüyor. İstanbul da bakımsızlığıyla İzmir'le yarışır bir hale geldi. Artık iş çıkış saatlerinde arabaların gitmesi mümkün değil, belediye otobüsleri her yerde bozulup yanıyor.

Düşünün ki bu şehirler kendi çaplarında iyi niyetle yönetilmeye çalışılıyor. Çünkü sonuçta oy var. Eğer iktidar olurlarsa, siz bir de bunların dışarıdan aldıkları talimatlarla Türkiye'yi ne hale getireceklerini hayal edin."