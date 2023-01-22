Sen bu hallere mi düşecektin Ahmet Taşgetiren! Erdoğan'a şimdi de bunu dedi

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesine geçmesinden bu yana iyice tanınmaz hale gelen Ahmet Taşgetiren, bu defa da Tayyip Erdoğan'la ilgili solakların ağzıyla konuştu. "Erdoğan bütün tuşlara birden basıyor" diyerek, Cumhurbaşkanı'nın ardı ardına açıkladığı müjdeleri itibarsızlaştırmaya çalışan Taşgetiren, özetle şunları kaydetti:

"(...) Sayın Ekonomi Bakanı ülke insanını getirdikleri psikolojinin farkında mı acaba? Görülür mü oralardan bu ruh hali?

Ekonomi ile ilgilenen herkes, Cumhurbaşkanının bütün tuşlara birden basıyor olmasına bakarak, bunun sebeplerini anlamaya çalışıyorlar.

-Acaba sayın Cumhurbaşkanı kaybedeceğini kesin anladı, onun için seçimden sonra memleket yönetimini alacak olanlara altından kolay kalkamayacakları bir yük bırakmak istiyor olabilir mi?

Bakıyorum muhalefetin ekonomistlerine her yerde (Mesela Davos’ta Ali Babacan’a) bu ekonomik şartların altından nasıl kalkacaklarını soruyorlar? (...)"