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Medya Sen bu hallere mi düşecektin Ahmet Taşgetiren! Erdoğan'a şimdi de bunu dedi
Medya

Sen bu hallere mi düşecektin Ahmet Taşgetiren! Erdoğan'a şimdi de bunu dedi

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesine geçmesinden bu yana iyice tanınmaz hale gelen Ahmet Taşgetiren, bu defa da Tayyip Erdoğan'la ilgili solakların ağzıyla konuştu.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 10:45:00 -
Sen bu hallere mi düşecektin Ahmet Taşgetiren! Erdoğan'a şimdi de bunu dedi

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesine geçmesinden bu yana iyice tanınmaz hale gelen Ahmet Taşgetiren, bu defa da Tayyip Erdoğan'la ilgili solakların ağzıyla konuştu. "Erdoğan bütün tuşlara birden basıyor" diyerek, Cumhurbaşkanı'nın ardı ardına açıkladığı müjdeleri itibarsızlaştırmaya çalışan Taşgetiren, özetle şunları kaydetti:

"(...) Sayın Ekonomi Bakanı ülke insanını getirdikleri psikolojinin farkında mı acaba? Görülür mü oralardan bu ruh hali?

Ekonomi ile ilgilenen herkes, Cumhurbaşkanının bütün tuşlara birden basıyor olmasına bakarak, bunun sebeplerini anlamaya çalışıyorlar.

-Acaba sayın Cumhurbaşkanı kaybedeceğini kesin anladı, onun için seçimden sonra memleket yönetimini alacak olanlara altından kolay kalkamayacakları bir yük bırakmak istiyor olabilir mi?

Bakıyorum muhalefetin ekonomistlerine her yerde (Mesela Davos’ta Ali Babacan’a) bu ekonomik şartların altından nasıl kalkacaklarını soruyorlar? (...)"

 

 

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Yorumlar

Bay b

Amerika'nın uşağı olmuşsunuz taşgetiren

İ. Keskin

Taşgetiren Bey'i bir defa okumadım, merak edip okumam da ama aynı soruyu bütün vatandaşlar da soruyor. Sorulsun da. Sorulmasında ne gibi bir sorun var? Sorulamaz mı? Sorulunca solaklık mı oluyor? Sende cevap ver, vatandaşı rahatlat. Tıpış tıpış Ekmeleddin siyaseti size de mi sirayet etti?
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