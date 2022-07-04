Sen ağlama, dayanamam! Bırak bu işleri be İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 seçimleri için ortaya bir iddia atarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi durumunda görevden alınabileceğini ileri sürdü.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 seçimleri için ortaya bir iddia atarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi durumunda görevden alınabileceğini ileri sürdü.
İngiliz Financial Times gazetesine konuşan İmamoğlu, Eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve kurul üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın arkasında "siyasi gerekçeler" olduğunu iddia ederek, 2023 seçimlerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kazanması durumunda görevden alınabileceğini savundu.
20 yıldır seçimleri eze eze kazanan AK Parti'yi "mağdur edebiyatı" yapmakla itham eden zihniyetin temsilcisi İmamoğlu'nun sözleri, "Asıl mağdur edebiyatını sen yapıyorsun" yorumlarına sebep oldu.