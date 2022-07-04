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Siyaset Sen ağlama, dayanamam! Bırak bu işleri be İmamoğlu
Siyaset

Sen ağlama, dayanamam! Bırak bu işleri be İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 seçimleri için ortaya bir iddia atarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi durumunda görevden alınabileceğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 12:27:00 -
Sen ağlama, dayanamam! Bırak bu işleri be İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 seçimleri için ortaya bir iddia atarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi durumunda görevden alınabileceğini ileri sürdü. 

 

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan İmamoğlu, Eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve kurul üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın arkasında "siyasi gerekçeler" olduğunu iddia ederek, 2023 seçimlerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kazanması durumunda görevden alınabileceğini savundu.

20 yıldır seçimleri eze eze kazanan AK Parti'yi "mağdur edebiyatı" yapmakla itham eden zihniyetin temsilcisi İmamoğlu'nun sözleri, "Asıl mağdur edebiyatını sen yapıyorsun" yorumlarına sebep oldu. 

 

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Yorumlar

Mustafa

Bırak bu feto ayaklarını üç yıldır ne bk yediğini sen iyi biliyorsun namus sözü verdin yerine getirmedin PKK ligi ise doldurdun rüşvet balıkçı sefası depremde kayak tatili selde tatil ortada yoksun şimdide seçmen seni yok edecek iş bilmezligini beceriksizliği ni başkalarına yıkmak aymazlık yemezler Dodurga da kazigin ucu gözüktü kazigin gerisi sana geliyor
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