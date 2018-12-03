Şems Çakıroğlu kimdir nerelidir?

Şems Çakıroğlu AK Parti Sarıyer Belediye Başkan aday adaylığı için başvuruda bulunmasıyla birlikte AK Parti Sarıyer belediye başkan adayı Şems Çakıroğlu mu olacak soruları sorulmaya başlandı. 2009 yılındaki seçimlerden sonra Beyoğlu Belediyesi'nde belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan Şems Çakıroğlu kimdir? Şems Çakıroğlu nereli ve kaç yaşında? İşte Şems Çakıroğlu hayatı

1971'de İstanbul Sarıyer'de doğdu. İlk-orta tüm eğitim hayatı Sarıyer'de geçen Çakıroğlu, orta öğrenimini Sarıyer İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. Aldığı iki lisans eğitiminden ilkine Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde başladı. Askerliğini tamamladıktan sonra girdiği Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 2003 yılında mezun oldu.

Aynı okulun Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Din Sosyolojisi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. İlk olarak 1994 yılında girdiği ve 5 yıl çalıştığı Sarıyer Belediyesi'nde sırasıyla; Memur, Şef, Kültür Müdürü olarak görev yaptı. 2000 yılında girdiği İETT Genel Müdürlüğü'nde Özel Kalem Şube Müdürü olarak yaptığı görev esnasında sırasıyla Bimtaş ve Beltur'da Yönetim Kurulu Üyeliği hizmetlerinde bulundu.

2004 Yerel Seçimleri'nde Sarıyer Belediyesi'ni kazanan AK Parti ekibinde yer alan Şems Çakıroğlu, 2009 yılındaki bir sonraki seçimlere kadar; Hesap İşleri Müdürlüğü, Gelirler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Kıymet Takdir Komisyonu Başkanlığı'ndan sorumlu Belediye Başkan Yardımcılığı görevini ifa etti. 2004-2009 yılları arasında Sarıyer Beldiye Spor Kulübü'nde Başkanlık ve Sarıyer Spor Kulübü'nde Asbaşkanlık ile Genel Kaptanlık görevlerinde bulundu. 2009 yılındaki seçimlerden sonra Beyoğlu Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Çakıroğlu, 2014 yerel seçimlerinde Sarıyer Belediye Başkan Adayı olmak üzere görevinden istifa etti. Evli ve dört çocuk babası olan Şems Çakıroğlu, Arapça ve İngilizce biliyor.