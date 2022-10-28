Semra Kuytul: Savcı saçmalığı!

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İş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulması ve bir doktorun tehdit edilmesiyle ilgili dava kapsamında tutuklu yargılanan Alparslan Kuytul ve Erol Ardıç hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “nitelikli yağma”, “cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten yaralama” suçlarından 38 yıl 6’şar aya kadar hapis istendi.

Diğer 11 sanık hakkında da 4 suçtan 30 yıl 6’şar aya hapis cezası talep edildi.

Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinden sonra Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Savcıları hedefe koydu!

Kuytul, "Şu Türkiye'de "savcı saçmalığı" gerçeğini bilmiyorlarmış gibi yine "altın bulduk elmas bulduk" sanıp düğmeye basanlara!

Sadece müşteki beyanıyla ve varsayımlarla açılmış bir davanın dayanaksızlığını hukukçular bilir, gazetecilerin de bir çoğu bilir fakat bir kısmı bilmezden gelir." dedi.

Semra Kuytul, sözlerine şöyle devam etti: Şu anda tüm Türkiye Alparslan Hocamın bir susturma planı gereği tutuklu olduğunun farkında.. Yalancı, dolandırıcı bir şahidin mumu yatsıya kadar yanar.