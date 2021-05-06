Semra Kuytul fitneyi ateşledi, provokasyon başladı: Alparslan hocamızın hayatından endişeliyiz
Ramazan'ın son on gününün girmesi ile birlikte 'itikaf' ibadetini provokasyona çeviren Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, "Alparslan hocamızın hayatı hakkında endişe içindeyiz." diyerek Furkan Vakfı üyelerini kışkırttı.
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, pandemi tedbirleri kapsamında evde yapılması uygun görülen 'itikaf' ibadetini provokasyona çevirdi. Camilerde istenmeyen görüntülerin oluşmasına sebep veren Kuytul, gözaltına alındı. Dün gece saatlerinde ilk ifadesi alınan Alparslan Kuytul'un gözaltı süresi uzatıldı.
Semra Kuytul fitneyi ateşledi
Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, Adana Emniyet Müdürlüğü'nün önünde Furkan Vakfı üyelerini kışkırtan açıklamalarda bulundu. Alparslan Kuytul'un, yakınları ile görüştürülmediğini iddia eden Semra Kuytul, "Hocamızın hayatından endişe duyuyoruz." dedi.
Kuytul'un açıklamalarından sonra provokatörler sosyal medyada buluştu
Semra Kuytul'un açıklamalarından sonra Furkan Vakfı üyeleri tarafından 'Adana Emniyet Müdürü istifa etsin' şeklinde paylaşımlar yapıldı.