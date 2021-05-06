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Gündem Semra Kuytul fitneyi ateşledi, provokasyon başladı: Alparslan hocamızın hayatından endişeliyiz
Gündem

Semra Kuytul fitneyi ateşledi, provokasyon başladı: Alparslan hocamızın hayatından endişeliyiz

Ramazan'ın son on gününün girmesi ile birlikte 'itikaf' ibadetini provokasyona çeviren Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, "Alparslan hocamızın hayatı hakkında endişe içindeyiz." diyerek Furkan Vakfı üyelerini kışkırttı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 22:59:00 - 2021-05-06 23:06:33

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, pandemi tedbirleri kapsamında evde yapılması uygun görülen 'itikaf' ibadetini provokasyona çevirdi. Camilerde istenmeyen görüntülerin oluşmasına sebep veren Kuytul, gözaltına alındı. Dün gece saatlerinde ilk ifadesi alınan Alparslan Kuytul'un gözaltı süresi uzatıldı.

Semra Kuytul fitneyi ateşledi

Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, Adana Emniyet Müdürlüğü'nün önünde Furkan Vakfı üyelerini kışkırtan açıklamalarda bulundu. Alparslan Kuytul'un, yakınları ile görüştürülmediğini iddia eden Semra Kuytul, "Hocamızın hayatından endişe duyuyoruz." dedi.

Kuytul'un açıklamalarından sonra provokatörler sosyal medyada buluştu

Semra Kuytul'un açıklamalarından sonra Furkan Vakfı üyeleri tarafından 'Adana Emniyet Müdürü istifa etsin' şeklinde paylaşımlar yapıldı.

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Yorumlar

Remzi

Çarşafa ve basortusunden igrenen chp şimdi bunlardan medet Umar hale geldi, neden hiç giklari çıkmıyor? 
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fitne uykudadır uyandırma âllah lânetlersin

hadisişerif
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