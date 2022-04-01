Semra Güzel nerede? HDP’li Semra Güzel kaçtı mı?
Terörist ile fotoğrafları çıkan terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin sözde milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığı Meclis tarafından kaldırılmışı. HDP'li terörist sevici Semra Güzel'in nerede olduğu, yurt dışına kaçıp kaçmadığı bir hayli merak ediliyordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan Semra Güzel ve Sedat Peker'in iadesine ilişkin son dakika açıklama geldi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, teröristle fotoğrafı çıkan terör sevici Semra Güzel ile Birleşik Arap Emirliklerinde firarda olan organize suç örgütü elebaşı Sedat Pekar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadığını belirterek ''Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor'' dedi.
Sedat Peker iade edilecek mi?
Adalet Bakanı, Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) iadesine yönelik olarak ise ''İade talebimize BAE'den bir cevap söz konusu değil'' diye konuştu.