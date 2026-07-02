Semiz Ali Paşa düzenlenen program yâd edildi

Osmanlı Sadrazamı Semiz Ali Paşa, kendi adını taşıyan tarihi medresede düzenlenen programla yâd edildi. Bilim ve İnsan Vakfının Yüksek Akademik Kurulu tarafından Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen ve kitap olarak neşredilen "16. Yüzyıldan Bir Osmanlı Veziriazamı Portresi: Semiz Ali Paşa" başlıklı doktora tezinin tanıtım ve takdim programı gerçekleştirildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Sadrazamı Semiz Ali Paşa'nın vefatının yıl dönümü dolayısıyla, adını taşıyan tarihi medresede akademik program düzenlendi.

Semiz Ali Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan ve şu an Bilim ve İnsan Vakfı Genel Merkezi olarak hizmet veren medresedeki program, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda, Bilim ve İnsan Vakfı Genel Başkanı Turan Kıratlı ve Bosna Hersek'teki Semiz Ali Paşa Camisi İmamı Edis Sahovic konuşma yaptı.

Daha sonra Bilim ve İnsan Vakfının katkılarıyla kitaplaştırılan, Dr. Bürhan Mustafa Büyükarslan'ın hazırladığı "16. Yüzyıldan Bir Veziriazam Portresi: Semiz Ali Paşa" başlıklı doktora tezinin tanıtımı ve takdimi yapıldı. Küresel arşiv belgelerine dayanarak hazırlanan çalışma, akademik niteliği sayesinde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Programda, tez danışmanı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Tok, Osmanlı devlet aklını ve yönetim anlayışını farklı yönleriyle ele alan bir konuşma yaptı.

Prof. Dr. Mehmet Maksudoğlu da Osmanlı tarihine ışık tutan özgün akademik çalışmaların önemini anlatarak, Büyükarslan'ın uzun soluklu araştırmasının tarih literatürüne önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

İlim ve tarih meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği program, vakıf müşaviri Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan'ın duasıyla sona erdi.

Yaklaşık 5 asır önce Semiz Ali Paşa'nın ilme hizmet amacıyla inşa ettirdiği medrese, bugün de kendi adını taşıyan akademik çalışmanın tanıtımına ev sahipliği yaparak, geçmiş ile bugün arasında köprü vazifesi gördü.