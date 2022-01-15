Semih Yalçın, Sazak'ın istifasını değerlendirdi: Ülkücü adabını bir kenara bırakıp...

MHP’nin eski Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Sazak, "Türk milliyetçisinin yegâne hassasiyeti bölücü terör mü? Dilimiz, töremiz, ahlakımız, estetiğimiz, ekonomimiz yok ediliyor, ne gam." ifadelerini kullanarak partisinden istifa etti.

'Ülkücü adabını bir kenara bırakıp...'

Sazak'ın istifasını değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Geçmişte MHP’de önemli sorumluluklar üstlenmiş bir iki kişi ihraç işlemlerinin başlatıldığını öğrendiğinde, ülkücü adabını ve ahlakını bir kenara bırakarak partimizi ve Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli’yi terbiyesiz ve saygısız ifadelerle eleştirmeye yeltenmiştir." diyerek sert bir açıklamada bulundu.

"Bu gibilerin evveli hüsran, ahirleri de ziyandır." mesajı veren Yalçın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

MHP ve Ülkücü Harekette; vefa, kadirşinaslık, davaya sadakat, geçmişte sergilenen ortak çabalara ve omuz omza verilen mücadeleye hürmet esastır. İnsanlar birbirlerini tenkit edebilirler, ancak eleştirmenin dozu ve kalibresi iyi ayarlanmalı; kelamın değeri, seviyesi, ahlakı olmalıdır. Hak edene hak ettiği dilden konuşmak ise başka bir husustur.

Lakin söz konusu olan MHP ve Milliyetçi Hareketin lideriyse orada devreye Ülkücü ahlakı ve Ülküdaşlık hukuku girmelidir. Ülkücü olmanın ve Ülkücü ahlakının en temel göstergelerinden biri, liderine ve büyüklerine karşı hürmetkâr olmaktır. Eğer artık davaya inanmıyor ve onun liderinin siyasi anlayışıyla uygulamalarına katılmıyorsanız; bunu dillendirirken hiç olmazsa edepli, saygılı olmak zorundasınız. Bu; sizin muhatabınızdan çok, izzetinefsinize vermeniz gereken kıymetin ve milletinize olan borcunuzun icabıdır.