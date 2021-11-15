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Gündem Semih Yalçın duyurdu! MHP de teyakkuza geçti
Gündem

Semih Yalçın duyurdu! MHP de teyakkuza geçti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Mersin'deki teşkilatlarının Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ı arama çalışmalarına katkıda bulunmak üzere teyakkuza geçirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 20:49:00 -
Semih Yalçın duyurdu! MHP de teyakkuza geçti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Mersin'deki teşkilatlarının Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ı arama çalışmalarına katkıda bulunmak üzere teyakkuza geçirildiğini duyurdu.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ı bulmak maksadıyla 10 Kasım'dan bu yana sürdürülen arama çalışmalarının, kamuoyunda büyük bir endişe ve umutla takip edildiğini belirtti.

Milletin arama çalışmalarından gelecek müjdeli bir haberi dualarla beklediğini aktaran Yalçın, "Müslime'nin ailesine ve sevenlerine sağ salim kavuşması en büyük arzumuz, dileğimizdir." ifadesini kullandı.

Kaybolma hadisesi öğrenilir öğrenilmez devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini, jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu arada Mersin'deki MHP teşkilatları gerek bölge halkı, gerekse görevliler tarafından sürdürülen arama çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları ile teyakkuza geçirilmiştir. Bu doğrultuda, öncelikle bizzat Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, belediye ekipleriyle Müslüme Yağal'ı arama çalışmalarını desteklemektedir. Mersin İl ve Gülnar İlçe Başkanlıkları da çalışmalara bütün gayretleriyle omuz vermektedir. Evladımız Müslüme'nin bir an evvel bulunup ailesine kavuşturulması için çaba sarf edilmektedir. Bütün Türk milletinin yanlarında ve dayanışma içinde olduğunu hissettirmek için, hem küçük Müslüme'nin ailesinin, hem de arama çalışmalarına katılan bütün ekiplerle vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı Gülnar Belediye Başkanlığımız ve partimizce karşılanacaktır."

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