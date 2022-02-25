Semih Şahin kimdir? Semih Şahin neden görevden alındı?
Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı. Peki Semih Şahin kimdir? Semih Şahin nereli, kaç yaşında? Semih Şahin hangi görevlerde bulundu? İşte Semih Şahin hayatı...
İçişleri Bakanlığınca Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin, geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.
Semih Şahin kimdir?
Semih Şahin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanı seçildi. 1965 yılında Bilecik’te, öğretmen anne babanın iki çocuğunun ilki olarak doğan Şahin’in Kızıldamlar köyünde başlayan çocukluğu, İstasyon Mahallesi’nde devam etti. İlk gençliği Cumhuriyet Mahallesi’nde, üniversite yılları ise İstanbul ve İngiltere'de geçti. Bilecik, Balıkesir ve İstanbul’da yaşadı.
Semih Şahin hangi görevlerde bulundu?
Şişli Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı / 2016-2018
Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü / 2015-2016
Balıkesir Üniversitesi İnşaat Bölümü Öğr. Gör. / 1990-2015
Balıkesir Üniversitesi Yapı İşleri Müdürü / 1992-1994
Restorasyon ve Yapı Güçlendirme Müteahhitliği / 2000-2010
Semih Şahin eğitim durumu ne?
Dünya Bankası Bursu ile İNGİLTERE-MANCHESTER
Salford Üniversitesi - BIHE - İnşaatYönetimi (Akademisyen Eğitimi)
İÜ İşletme Fakultesi - İşletme İktisadı Enstitüsü, İnşaat İşletmeciliği
İstanbul Teknik Üniversitesi - İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakultesi
Eskişehir Maarif Koleji
İstasyon Hürriyet İlkokulu