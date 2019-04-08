Semih Şahin kimdir? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Bilecik belediye başkanlığını %50 oy oranıyla CHP adayı Semih Şahin kazandı. Peki, Semih Şahin kimdir? Semih Şahin nereli? Semih Şahin kaç yaşında?

31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Bilecik belediye başkanlığını %50 oy oranıyla CHP adayı Semih Şahin kazandı. Peki, Semih Şahin kimdir? Semih Şahin nereli? Semih Şahin kaç yaşında? Semih Şahin kimdir? Semih Şahin, 1965 yılında Bilecik'te doğdu. İlkokulu İstasyon Hürriyet Okulu'nda, liseyi Eskişehir Maarif Koleji'nde, üniversite öğrenimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Balıkesir Üniversitesi İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi, Balıkesir Üniversitesi Yapı İşleri Müdürlüğü, Restorasyon ve Yapı Güçlendirme Müteahhitliği, Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Şişli Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

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