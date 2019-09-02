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Semih kaplan’ın eserleri görücüye çıktı

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 13.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:10
Semih kaplan’ın eserleri görücüye çıktı

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında açılan sergide Semih Kaplan’ın eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.


Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği ve birçok etkinliği bünyesinde barındıran 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, bu yıl da açılan sergiler ile sanatseverlerin ilgi odağı oluyor. Bu kapsamda Atila Özer Karikatürlü Ev’de “Gelenekten Moderne” isimli sergide seramik sanatçısı Semih Kaplan’ın eserleri görücüye çıktı. Serginin açılışında konuşma yapan Semih Kaplan, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın Eskişehirlileri güzel etkinlik ve sergilerle buluşturduğuna dikkat çekerek, kendisine de böyle bir sergi açma imkanı verilmesinden dolayı Başkan Ataç’a teşekkür etti.


Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sempozyum Sanat Danışmanı Prof. Bilgehan Uzuner ise, açılan bu tür kişisel sergilerle sempozyuma farklı bir enerji kattıklarına değindi. Semih Kaplan’ın başarılı bir sanatçı olduğunu da ifade eden Uzuner, “Kendisi yurtiçinde ve yurtdışında çok önemli çalışmalar gerçekleştirdi. O yüzden Semih, hem kentimiz hem de ülkemiz için çok önemli bir sanatçı. Bu sergide teknik çeşitliliği çok olan eserler görüyorsunuz. Ben Semih’e eline sağlık diyorum ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.


Öte yandan 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında Uluslararası Karma Seramik Sergisi, Bilgehan Uzuner Baskı Resim Sergisi ve Engelliler Entegre Yüksekokulu Öğrenci Sergisi de Eti Eski Fabrika Alanında sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:10
  1. sergi
  2. sanat
  3. resim sergisi

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